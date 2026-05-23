El truco definitivo para usar bien los broches y tender la ropa sin arrugas.

Hay un objeto que usás varias veces por semana y que probablemente no sabés cómo funciona del todo .

Los broches de ropa, esos de plástico con resorte que están en cualquier hogar, tienen un diseño específico que casi nadie aprovecha.

El truco se viralizó en TikTok y la reacción fue unánime: miles de personas admitieron llevar años usándolos mal.

El detalle está en los dos agujeros de distinto tamaño que tiene cada broche. No son decorativos ni un capricho del fabricante.

Cada uno cumple una función concreta, y usarlos al revés genera exactamente el problema que todos conocen: ropa con marcas, pliegues rebeldes y arrugas difíciles de sacar con la plancha.

Cómo lo hace la mayoría y por qué está mal

La forma habitual es doblar la prenda sobre el alambre o la cuerda del tendedero y presionar el broche encima para que no se caiga. Es lo que hace casi todo el mundo, y funciona para sostener la ropa, pero genera dos problemas concretos.

Primero, la prenda queda doblada sobre sí misma en la zona del agujero, lo que concentra humedad y dificulta el secado parejo. Segundo, el broche aprieta la tela directamente, y esa presión deja marcas y pliegues que después no salen solos.

Cómo se debe usar el broche para colgar la ropa

El diseño original del broche indica exactamente cómo usarlo:

El agujero pequeño v a sobre el alambre o la cuerda del tendedero . Ahí se encaja y queda fijo, sin moverse con el viento.

El agujero grande es donde va la prenda . La tela pasa por ahí y cuelga libremente hacia abajo, sin doblarse ni comprimirse.

De esta forma, el broche queda anclado al tendedero y la ropa cuelga en su posición natural, con el peso distribuido de manera uniforme.

El resultado es una prenda que se seca de forma pareja, sin marcas y sin arrugas en la zona de sujeción. Además, al estar mejor fijado al alambre, el broche aguanta mucho mejor las ráfagas de viento.

Bonus track: otros trucos para que la ropa se seque más rápido

Además de usar bien el broche, hay pequeños gestos que aceleran el secado y mejoran el resultado final:

Sacudí cada prenda antes de colgarla. Ese movimiento rompe las fibras apelmazadas y abre la tela para que el aire circule mejor.

Dejá espacio entre prenda y prenda. La ropa junta no se seca: el aire necesita circular por todos los lados.

Colgá las prendas del revés. Especialmente los jeans y la ropa oscura, para evitar que el sol las decolore.

Las prendas gruesas van en los extremos del tendedero , donde hay más circulación de aire. Las livianas van al centro.

Estirá las costuras y los bordes antes de colgar. Eso solo ya reduce a la mitad el trabajo de plancha.

La diferencia entre tenderla bien o mal es cuestión de segundos, pero el resultado en la tela se nota durante años.