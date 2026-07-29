El fin de semana con lluvia puede ser el momento perfecto para explorar actividades bajo techo que tanto chicos como grandes disfrutarán. En esa búsqueda de entretenimiento, las opciones se amplían con espacios como ZONA, un lugar diseñado para vivir momentos inolvidables en familia o con amigos, donde se combinan gastronomía y diversión en un solo sitio.

Planes de entretenimiento que rompen con la rutina en días de lluvia

En ZONA, los visitantes pueden optar por una variedad de actividades que se adaptan a todos los gustos. Desde videojuegos de última generación, hasta un emocionante bowling, el complejo ofrece múltiples alternativas para mantener la diversión a flote sin importar el clima. Además, para aquellos que prefieren actividades más tranquilas, las mesas de pool y ping pong ofrecen un espacio ideal para disfrutar y compartir momentos con amigos.

Aparte de los juegos, la propuesta gastronómica es un gran atractivo. Con opciones que van desde deliciosos desayunos y meriendas hasta platos destacados, ZONA también cuenta con un sector dedicado a la pizza, donde se pueden disfrutar pizzetas XL estilo New York, ideales para compartir en este tipo de reuniones.

Un espacio de diversión continua que se adapta a todas las edades

Los menores tienen su propia sección de diversión. ZONA ofrece un pelotero seguro y entretenido, un lugar donde los más pequeños pueden jugar bajo la supervisión de personal calificado. Esto asegura que mientras los adultos disfrutan de un partido de pool, los niños pueden explorar y divertirse sin preocupaciones.

Otro beneficio de visitar ZONA es la posibilidad de aprovechar promociones interesantes. Por ejemplo, al recargar $100.000, los visitantes reciben $100.000 adicionales para continuar jugando, un incentivo para todos aquellos que buscan disfrutar al máximo de la experiencia. Además, sumar $15.000 les permitirá elegir un juguete especial, una opción que encanta a los más jóvenes.

Finalmente, las sucursales de ZONA están abiertas desde las 8:00 hasta las 22:30, aunque los horarios pueden variar. Este horario amplio permite que los visitantes se acerquen en cualquier momento del día para disfrutar de una experiencia completa, que promete satisfacer las ganas de entretenimiento, comida y diversión.

Con un enfoque integral en la diversión y la gastronomía, ZONA se presenta como una alternativa destacada para aquellos que desean romper la rutina y disfrutar de un día de entretenimiento bajo techo, incluso en los días más lluviosos. La combinación de actividades y opciones para compartir aseguran que tanto grandes como chicos puedan disfrutar al máximo de su tiempo juntos.