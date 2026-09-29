La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el esquema de pagos correspondientes a octubre de 2026, combinando la actualización mensual de las prestaciones con la continuidad del refuerzo de ingresos .

La medida busca sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios de menores ingresos dentro del sistema previsional y asistencial.

El ajuste de 1,66% por la fórmula de movilidad mensual

En cumplimiento del Decreto 274/24, los haberes previsionales se actualizan mes a mes tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC con dos meses de rezago.

Para el calendario de octubre se aplicará un aumento del 1,66% sobre todos los montos básicos del sistema. De esta manera, el haber mínimo jubilatorio se ubicará en $435.748,51 antes de la aplicación de los adicionales extraordinarios.

Quiénes recibirán el bono de $70.000 completo y proporcional

El bono extraordinario será percibido para todos los jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo, llegando a cobrar con todas las sumas $505.748,51 .

Por otro lado, quienes no cobren el mínimo pero tampoco superen esta suma cobrarán un bono proporcional hasta alcanzar el monto, garantizando que ningún beneficiario quede por debajo de ese umbral.

Los valores definitivos para pensiones no contributivas y la PUAM

La liquidación de las pensiones no contributivas y programas especiales también incorporará el aumento de movilidad y el pago del bono.

Con el aumento del 1,66% y el bono agregado a la suma, la Pensión Universal para adulto mayor llegará a los $418.598,91.

Anses

En el caso de la Pensión no contributiva por Invalidez y Vejez, el haber mínimo llegará a los $305.023,96 y con la suma del bono alcanzará los $375.023,96.

Finalmente, la Pensión Madre de 7 hijos percibirá un haber equivalente a la mínima, alcanzando los $505.748,51 con el bono incluido.

El impacto del incremento en las asignaciones familiares y universales

Las asignaciones que otorga el organismo previsional también registrarán la actualización del 1,66% en sus valores vigentes.

Anses

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se fijará en $156.588 por cada hijo, mientras que la AUH para Hijo con Discapacidad pasará a $509.863.

Para los trabajadores registrados encuadrados en el primer rango de ingresos, la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) alcanzará los $78.304, en tanto que el monto por Hijo con Discapacidad ascenderá a $254.943.