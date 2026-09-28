La Pensión Universal para el Adulto Mayor que entrega la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) está destinada a quienes llegan a los 65 años sin los aportes necesarios para jubilarse. Garantiza un ingreso mensual y cobertura de salud, y en octubre vuelve a actualizarse.

El aumento de este mes es de 1,66% y, sumado al bono de $ 70.000, lleva el total a cobrar a $ 418.598,81. El haber sigue atado a la jubilación mínima: equivale al 80% de su valor.

La suba responde a la fórmula de movilidad del Decreto 274/24 , que ajusta cada mes jubilaciones, pensiones y asignaciones según la inflación de dos meses atrás. Sin el refuerzo, el haber base de la PUAM queda en $ 348.598,81.

Más allá del monto, se trata de una prestación vitalicia y no contributiva. Quienes la cobran acceden a los servicios de PAMI y pueden percibir asignaciones familiares por hijo, hijo con discapacidad, cónyuge y la Ayuda Escolar Anual.

¿Quiénes pueden acceder a la PUAM?

La pensión corresponde a personas de 65 años o más que no reúnen los requisitos para una jubilación ordinaria. Tampoco pueden cobrar ningún otro beneficio previsional, sea nacional, provincial, municipal o de otro Estado, aunque quienes perciben una pensión pueden renunciar a ella para acceder.

Estas son las demás condiciones:

Residencia: los argentinos naturalizados deben acreditar 10 años en el país antes de la solicitud. Los extranjeros necesitan 20 años, de los cuales 10 deben ser inmediatamente anteriores al pedido.

Trabajo: no estar en relación de dependencia, como autónomo ni como monotributista, salvo los inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.

Otros beneficios: no cobrar la Prestación por Desempleo. Sí es compatible con planes sociales.

Evaluación: aprobar el análisis patrimonial y socioeconómico de ANSES.

Una vez otorgada, hay que mantener la residencia en el país. Ausentarse más de 90 días corridos implica dejar de cumplir el requisito, según la Resolución ANSES 918/24.

La pensión corresponde a personas de 65 años o más que no reúnen los requisitos para una jubilación ordinaria. Fuente: Shutterstock.

¿Cómo se tramita la PUAM en mi ANSES?

La solicitud se puede hacer 100% online en mi ANSES , con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o de forma presencial con turno previo. Antes de empezar, conviene revisar los vínculos familiares y validar el teléfono y el correo en la sección Información Personal.

Luego hay que ingresar en Solicitud de prestaciones > Pensión Universal para el Adulto Mayor y completar los pasos. El estado del pedido se sigue en Consulta de expediente, y el resultado llega por correo electrónico.

La documentación básica es el DNI y el formulario PS 6.313. Si el solicitante tiene un beneficio incompatible, también debe presentar el PS 6.312. Si actúa un representante, este suma su DNI y el formulario PS 6.4 de carta poder.