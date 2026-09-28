Alerta por tormentas: el SMN confirmó el regreso de chaparrones y ráfagas de viento al AMBA

El clima en Buenos Aires vuelve a poner en alerta a los vecinos del AMBA. Después de una jornada con lluvias débiles, se espera un fenómeno más intenso que obligará a extremar precauciones en la vía pública durante el martes 29 de septiembre.

Las próximas horas serán claves para definir cómo se desarrolla la semana. El pronóstico marca el regreso de las lluvias que podrían complicar la circulación en distintos puntos de la Ciudad y el conurbano.

Tormenta en Buenos Aires: así impactará este martes en el AMBA

Este martes 29 de septiembre se espera tormenta durante buena parte del día, con una máxima de 20°C y una mínima de 14°C.

Durante la madrugada el cielo estará cubierto, con vientos del sudeste de hasta 13 km/h y humedad cercana al 93%.

Este martes 29 de septiembre se espera tormenta durante buena parte del día, con una máxima de 20°C y una mínima de 14°C. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

Por la mañana se prevén lluvias débiles con 2 mm acumulados, mientras que por la tarde el viento del sur llegará a los 21 km/h, la ráfaga más fuerte de toda la semana.

Qué pasará después de la tormenta: mejora gradual hacia el jueves

Tras el paso del sistema inestable, el miércoles 30 llegará con cielo parcialmente nublado y una notable baja de temperatura: 18°C de máxima y apenas 9°C de mínima.

El jueves 1 de octubre continuará la mejora, con jornadas despejadas y una máxima de 17°C.

Entre estos días se destacan algunos datos clave del pronóstico:

Miércoles : viento del sur, máximo 14 km/h.

Jueves : cielo despejado por la mañana, parcialmente nuboso por la tarde.

Ambos días sin probabilidad de precipitaciones.

Fin de semana en el AMBA: vuelven las lluvias débiles

El viernes 2 de octubre se mantendrá estable, con 15°C de máxima y cielo con nubes y claros durante todo el día.

El sábado 3, en cambio, reaparecerán las lluvias débiles, con 1 mm acumulado tanto en la mañana como en la tarde y vientos del noreste de hasta 18 km/h.

Para el domingo 4 y el lunes 5 se espera una recuperación térmica, con máximas de hasta 20°C y predominio de cielo despejado a nubes y claros, cerrando así una semana de clima cambiante en el AMBA.