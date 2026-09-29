La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que la manera de crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social cambió.

Desde ahora, quienes necesiten gestionar esta credencial podrán hacerlo directamente desde la aplicación Mi ANSES, pero deberán atravesar una nueva instancia: la validación biométrica.

La medida tiene como objetivo evitar accesos no autorizados, fraudes o usurpación de identidad, ya que permite comprobar que quien intenta realizar el trámite es efectivamente el titular del CUIL declarado.

Mi ANSES: cómo crear la Clave de Seguridad Social con biometría

Para comenzar el trámite, los usuarios deberán ingresar a la aplicación Mi ANSES y seleccionar la opción “Crear clave”.

Luego, tendrán que ingresar su CUIL, escanear el código de barras o el código QR de la última versión del DNI y completar el reconocimiento facial.

Una vez que el sistema valide correctamente la identidad, podrán avanzar al último paso: crear una nueva Clave de la Seguridad Social.

Clave de la Seguridad Social: el nuevo sistema de ANSES permite crear o recuperar la contraseña mediante validación biométrica desde Mi ANSES.

Qué es la Clave de Seguridad Social

La Clave de Seguridad Social es una contraseña personal que permite realizar trámites y consultas de manera fácil a través de Mi ANSES, sin necesidad de ir a una oficina presencial.

Por ejemplo, sirve para:

Consultar jubilación o pensión.

Revisar el Historial Laboral.

Consultar fecha y lugar de cobro.

Obtener el PIN SUBE.

Consultar el estado de expedientes.

Mi ANSES: cómo recuperar la Clave de Seguridad Social con biometría

De acuerdo con ANSES, también es posible recuperar la Clave de la Seguridad Social mediante validación biométrica. Para hacerlo, solo se necesita contar con el DNI y la cámara frontal de un teléfono celular, que permitirá realizar el reconocimiento facial.

La recuperación también puede realizarse desde una computadora. En ese caso, hay que ingresar a Mi ANSES, seleccionar la opción “Olvidé mi clave” y seguir el procedimiento correspondiente:

Si tenés los datos de contacto verificados: ANSES enviará un código para recuperar la clave de manera rápida y sencilla.

Si no tenés los datos de contacto verificados: deberás responder las preguntas de seguridad para poder generar una nueva clave.

Qué diferencia existe entre una Clave de Seguridad Social nivel 2 y una nivel 3

Una Clave de Seguridad Social nivel 2 permite realizar la mayoría de las gestiones y consultas que se encuentran disponibles en Mi ANSES o Atención Virtual de ANSES.

Una Clave de Seguridad Social nivel 3 te permite, además, acceder a las aplicaciones de tipo corporativo que tengas habilitadas.

Qué pasa si vivo en el exterior y no puedo tramitar tu Clave de Seguridad Social

Si residís en el exterior y contás con un apoderado que viva en Argentina, deberás descargar, firmar y hacer certificar una Carta de Poder. Además, tendrás que enviar una copia de tu DNI para que el apoderado pueda presentar la documentación en tu nombre.

En caso de no tener un apoderado en Argentina, existen otras alternativas para realizar el trámite: