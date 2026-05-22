La hipertensión arterial o presión alta afecta a millones de personas en todo el mundo de forma silenciosa. Esta condición ejerce una presión excesiva en las arterias, lo que eleva significativamente el riesgo de sufrir infartos o un accidente cerebrovascular (ACV).

La mayoría de los pacientes recurre de inmediato a medicamentos o tratamientos para intentar controlar sus niveles de presión. Sin embargo, muchos de estos remedios tradicionales suelen acarrear efectos secundarios adversos o costos económicos muy elevados para el bolsillo.

La hierba ideal para agregarle al mate y evitar la presión alta

En este sentido, el desarrollo de hábitos saludables funciona como el pilar fundamental para combatir este problema cardiovascular. Mantener una alimentación equilibrada, reducir el consumo diario de sal y realizar actividad física regular permiten mantener el cuerpo en óptimas condiciones.

Más allá de las recomendaciones tradicionales, existe una alternativa natural y económica que complementa los cuidados diarios. La incorporación de hierbas específicas en las infusiones cotidianas se presenta como una opción accesible para optimizar la salud de las arterias.

Un reciente estudio científico publicado en la prestigiosa revista PLOS One demostró que la menta posee un enorme potencial para tratar la hipertensión. La investigación fue coordinada por expertos de la Universidad de Lancashire mediante ensayos clínicos controlados.

La menta es una hierba ideal para cuidar la salud.

Los beneficios de incorporar menta en la dieta

Los científicos comprobaron que el uso de esta hierba reduce la presión arterial sistólica y diastólica en pacientes con cuadros leves. El hallazgo inesperado revela que los compuestos naturales actúan de forma directa sobre la elasticidad de los vasos sanguíneos.

Los beneficios de esta planta se deben a sus marcadas propiedades vasodilatadoras y a su capacidad para disminuir el ritmo cardíaco. El mentol presente en sus hojas genera un efecto relajante en la musculatura interna del sistema circulatorio.

Además de proteger el corazón, este ingrediente natural aporta importantes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que frenan el daño celular. Su ingesta regular ayuda a neutralizar los radicales libres y optimiza los procesos del aparato digestivo.