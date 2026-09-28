Los costos de endeudamiento de EE.UU. alcanzaron su nivel más alto desde 2007 el lunes por la mañana, a medida que el desvanecimiento de las esperanzas de un acuerdo entre el gobierno estadounidense e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz impulsó al alza los precios del petróleo.

El crudo Brent subió más de 4% hasta un máximo de u$s 108,83 por barril, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, rechazara durante el fin de semana la propuesta de Irán para reabrir el estrecho. Más tarde, los precios del petróleo retrocedieron hasta cerca de u$s 105.

La renovada presión vendedora sobre los bonos del Tesoro de EE.UU. hizo subir 0,09 puntos porcentuales el rendimiento de los bonos a 10 años, hasta 5,27%, el nivel más alto en casi dos décadas. El rendimiento del bono estadounidense a dos años, sensible a las tasas de interés, subió en una magnitud similar, hasta 4,96%.

“Las posibles consecuencias de la guerra con Irán sobre la economía global siguen siendo un motor clave de la narrativa macro”, dijo Ian Lyngen, jefe de estrategia de tasas de interés de EE.UU. en BMO Capital Markets. “En algún momento llegará un punto en el que los movimientos en el sector energético ya no tendrán un impacto tan grande sobre las tasas de EE.UU. Claramente, el mercado todavía no alcanzó ese punto de inflexión”.

Los bonos del gobierno británico también se debilitaron aún más el lunes, con el rendimiento del gilt a 10 años subiendo a 5,44%, su nivel más alto desde 2007.

La venta masiva del lunes también llevó los rendimientos de los bonos franceses e italianos a 10 años a nuevos máximos de varios años, con los costos de endeudamiento de Francia en su nivel más alto desde 2008.

La suba de los rendimientos de los bonos también pesó sobre las acciones: el S&P 500 caía 0,5% al mediodía en Nueva York y el Nasdaq 100 retrocedía 0,8%.

Los costos de endeudamiento de EE.UU. se dispararon en las últimas semanas a niveles que no se veían desde antes de la crisis financiera global, ya que las señales de inflación persistente y de fuerte crecimiento en la mayor economía del mundo llevaron a los inversores a apostar por tasas de interés más altas.

La Reserva Federal subió los costos de endeudamiento a principios de este mes por primera vez desde 2023 y los inversores en los mercados de futuros apuestan a dos subas más de un cuarto de punto antes de enero, un marcado cambio respecto de los recortes que se esperaban antes de que la guerra entre EE.UU. e Irán disparara los precios de la energía.

Ajay Rajadhyaksha, presidente global de investigación de Barclays, dijo que no hay “nada mágico en estos niveles de rendimiento” y que haría falta algo sustancial para revertir la venta masiva, como “si la economía de EE.UU. empieza a desacelerarse” o si las tasas más altas empiezan a “golpear” a los activos de riesgo, como las acciones. “Esa sería una señal de que quizás ya llegamos lo suficientemente lejos”.

La Reserva Federal subió los costos de endeudamiento a principios de este mes por primera vez desde 2023. Shutterstock

También se espera que otros grandes bancos centrales apliquen una serie de subas de tasas en los próximos meses para contener un brote de inflación desatado por el conflicto.

Pooja Kumra, estratega de tasas de TD Securities, dijo que la venta masiva de bonos está impulsada por una combinación de “persistente resiliencia económica” y la falta de una hoja de ruta sobre “cómo podría resolverse la guerra”, lo que lleva a los inversores a apostar a que las tasas se mantendrán altas por más tiempo.

Paul Watters, jefe de investigación de crédito europeo de S&P Global Ratings, dijo: “Nuestra percepción es que los rendimientos [de los bonos] podrían seguir subiendo gradualmente” a partir de ahora, en parte porque “vemos que el shock en los precios de la energía continuará durante 2027”.

“Los colchones se están erosionando” en las reservas energéticas globales, señaló Watters, en referencia a los países que están agotando sus existencias.