La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con un trámite específico para las madres o padres que tienen a sus hijos a cargo, pero no son quienes actualmente reciben la asignación. Se trata de la solicitud de cobro de asignaciones por hijo a cargo, conocida como Formulario Madres.

El trámite puede utilizarse para solicitar el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) cuando se cumplen determinadas condiciones.

¿Qué es el Formulario Madres?

El Formulario Madres, identificado como PS 2.73 de ANSES, permite solicitar un cambio en la persona que recibe una asignación familiar cuando el beneficio correspondiente a un hijo está siendo cobrado por el progenitor que no convive con el meno r.

El trámite puede realizarse, por ejemplo, luego de una separación o divorcio, cuando el niño queda bajo el cuidado de uno de sus padres. También contempla los casos en los que se desconoce dónde se encuentra el otro progenitor.

De esta manera, el padre o la madre que tiene al menor a su cargo puede solicitar que ANSES transfiera el cobro de la asignación a su nombre, sin necesidad de que intervenga el otro progenitor.

En qué casos se puede presentar el Formulario Madres

El trámite está destinado a madres o padres que tengan a sus hijos a cargo y se encuentren en alguna de las situaciones contempladas por ANSES.

Puede solicitarse:

Cuando los progenitores están separados y la asignación la cobra el otro padre o madre.

Cuando uno de los progenitores desconoce dónde se encuentra el otro y no cuenta con un embargo o una sentencia judicial previa.

Cuando ambos progenitores viven juntos, pero uno de ellos quiere ser quien reciba las asignaciones.

La solicitud puede realizarla la madre o el padre que tenga a cargo a los hijos.

Cómo presentar el Formulario Madres cobrar AUH o SUAF

Para iniciar la solicitud, es necesario completar el Formulario PS 2.73 y presentarlo ante ANSES.

El organismo permite descargar e imprimir el formulario desde su sitio oficial. Luego, la persona solicitante debe completar sus datos, los correspondientes a sus hijos y al otro progenitor, además de indicar el medio de cobro elegido.

Entre los datos que solicita el formulario se encuentran:

Datos personales de quien realiza la solicitud.

Información y CUIL de los hijos por los que se pide el beneficio.

Datos del otro progenitor .

Medio elegido para recibir el dinero, que puede incluir una CBU .

Declaración jurada sobre la situación de los hijos a cargo.

El formulario debe presentarse ante ANSES para que el organismo pueda realizar los controles y determinar el derecho al cobro.

Qué pasa si ambos padres quieren cobrar la asignación

ANSES establece que la solicitud de cobro por hijo a cargo solo puede tramitarse una vez.

Si el otro progenitor quisiera solicitar posteriormente el cobro, deberá presentar la documentación que acredite la tenencia de sus hijos.

Por eso, antes de iniciar el trámite, se necesita verificar que la persona que presenta el Formulario Madres sea quien efectivamente tiene a cargo a los hijos y que la situación familiar coincida con alguno de los casos contemplados por ANSES.