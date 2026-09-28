La documentación a presentar cambia según la edad y el vínculo de cada familiar.

Contar con una obra social permite acceder a una cobertura de salud para el titular y, en determinadas situaciones, también para sus familiares y personas a cargo. Para que estas personas queden correctamente incorporadas, es necesario realizar el empadronamiento correspondiente.

Los trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados pueden gestionar la incorporación de integrantes de su grupo familiar, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para cada caso.

Antes de iniciar el trámite, es importante verificar que los datos personales del titular y los vínculos familiares estén actualizados en Mi ANSES. Para ingresar a la plataforma se necesita CUIL y Clave de la Seguridad Social.

ANSES: quiénes pueden incorporarse a la obra social

La cobertura puede incluir al cónyuge o conviviente y a los hijos solteros menores de 21 años. También pueden incorporarse hijos de hasta 25 años cuando se encuentren estudiando y, en el caso de hijos con discapacidad, no existe un límite de edad.

También es posible registrar a hijos del cónyuge o conviviente y a determinadas personas a cargo que convivan con el titular, siempre que se cumplan las condiciones y se presente la documentación correspondiente.

En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, ANSES permite gestionar la incorporación o baja de integrantes del grupo familiar desde Mi ANSES, dentro de la sección destinada a la obra social.

ANSES permite gestionar la incorporación de familiares a la obra social. (Fuente: Shutterstock).

Obra social: qué documentación se necesita para cada familiar

Los requisitos cambian de acuerdo con el vínculo que se quiera acreditar. Para los hijos menores de 21 años, ANSES indica que no es necesario presentar documentación adicional.

Para otros casos, se debe presentar:

Hijos de 21 a 25 años que estudian : certificado de alumno regular emitido por una institución oficialmente reconocida.

Hijos con discapacidad : Certificado Único de Discapacidad (CUD), sin límite de edad.

Hijos del cónyuge o conviviente : formulario PS.5.3 si el titular es trabajador, o PS.5.5 si es jubilado o pensionado.

Personas a cargo que conviven con el titular : formulario PS.5.3 para trabajadores o PS.5.5 para jubilados y pensionados, además de una nota de aceptación de la obra social a la que se incorporará la persona.

Trabajadores en relación de dependencia: también pueden solicitarse DNI y el último recibo de sueldo. Este último requisito no es obligatorio si la persona acaba de comenzar a trabajar.

Cuando el trámite se realiza mediante Atención Virtual, ANSES solicita adjuntar fotografías o capturas de la documentación requerida.

Cómo incorporar a un familiar desde Mi ANSES

Los trabajadores en relación de dependencia pueden realizar la gestión de manera online. Antes de comenzar, deben comprobar que los vínculos familiares estén registrados correctamente.

El procedimiento indicado es:

Revisar los datos personales y familiares : ingresar a Mi ANSES y consultar la sección Información Personal > Datos personales y familiares .

Empadronar al grupo familiar : entrar en Obra Social > Empadroná a tu grupo familiar y seleccionar a las personas que se quieran agregar o quitar.

Confirmar los cambios : una vez revisada la selección, confirmar la modificación solicitada.

Descargar el comprobante: finalizar el trámite y guardar la constancia generada por el sistema.

Si los vínculos familiares no están registrados, primero es necesario realizar la acreditación de los datos personales y familiares.

Mi ANSES permite consultar los datos familiares y realizar el empadronamiento de integrantes de la cobertura. (Fuente: Freepik).

Cómo hacer el trámite si sos jubilado o pensionado

Los jubilados y pensionados también pueden incorporar familiares o personas a cargo a su cobertura, pero la documentación puede variar respecto de los trabajadores activos.

Para acreditar o actualizar la información, es necesario consultar previamente qué documentación corresponde y luego acercarse a una oficina de ANSES sin necesidad de solicitar turno.

Además, quienes tienen cobertura de obra social pueden consultar cuál es la entidad vigente mediante el Comprobante de Empadronamiento (CODEM). Este documento permite verificar la obra social registrada y puede descargarse online ingresando el DNI o CUIL.

El CODEM descargado tiene validez para realizar trámites administrativos y no necesita firma ni sello de ANSES. Mantener actualizados los datos y los vínculos familiares permite que la cobertura registrada coincida con la situación del titular y sus integrantes a cargo.