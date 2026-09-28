Dentro de las prestaciones sociales que pertenecen a la ANSES, se encuentran las Asignaciones de Pago Único, las cuales se pagan por una sola vez y se entregan por adopción, matrimonio y nacimiento.

Para el mes de octubre, la APU por Matrimonio será de $ 136.662 y tendrá un incremento del 1,66%, que se calcula por la fórmula de movilidad y toma como referencia el IPC de agosto publicado por el INDEC.

Este beneficio forma parte del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y se deben cumplir una serie de requisitos para poder acceder al cobro.

Quiénes pueden solicitar la APU por Matrimonio en octubre

La Asignación de Pago Único por Matrimonio que emite la Administración Nacional de la Seguridad Social se encuentra destinada para un determinado grupo de personas.

El beneficio se solicita a través de ANSES.

Según la normativa vigente, quienes pueden solicitar esta prestación social son:

Trabajadores registrados (SUAF).

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Titulares de la prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Trabajadores de temporada.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Cómo solicitar la prestación

Para pedir la Asignación de Pago Único por Matrimonio, se debe solicitar un turno a través de ANSES y asistir a una oficina de atención al público, o bien iniciar el trámite online.

Es importante remarcar que la APU por Matrimonio se paga por una sola vez y el cobro no se replica mensualmente como, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo.

Cabe destacar que para el pago de estas asignaciones se toma en cuenta el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo familiar y que, en el mes de octubre, tiene como tope $ 6.419.726 y $ 3.209.863 de manera individual.

Requisitos para cobrar la APU de ANSES

La ANSES informó que los requisitos necesarios para acceder a la APU por Matrimonio, además de presentar el DNI de ambas personas y la partida o acta de matrimonio, son:

El matrimonio tiene que estar acreditado en la base de datos de ANSES.

Estar dentro de los 2 meses y 2 años de ocurrido el matrimonio.

Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes al momento del matrimonio.

Asimismo, en el caso de trabajadores en relación de dependencia, deben contar con una antigüedad mínima y continuada de 6 meses en su empleo al momento del matrimonio.