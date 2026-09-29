La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina eligió a La virgen de la tosquera, dirigida por Laura Casabé, para representar al país en los Premios Oscar 2027. La película disputa un lugar en la categoría Mejor Película Internacional , luego de ser seleccionada entre cuatro producciones argentinas.

El anuncio se difundió este lunes en el ArtHaus Central, en Buenos Aires, durante un acto que condujo Juan Minujín: la noticia llegó en un momento de gran exposición para el film, que ya superó los 85.000 espectadores y cosechó reconocimientos fuera de la Argentina.

La obra dirigida por Casabé también fue elegida para representar a la Argentina en los Premios Goya 2027. Ahora, deberá atravesar el proceso de selección de la Academia de Hollywood antes de conocer si finalmente queda entre las nominadas para la estatuilla dorada.

“La virgen de la tosquera”: la película argentina que irá por el Oscar

La película también cuenta con el guion de Benjamín Naishtat, quien llevó al cine dos relatos de Mariana Enríquez: La virgen de la tosquera y El carrito, incluidos en el libro Los peligros de fumar en la cama.

La película transcurre en pleno verano, apenas unos meses después del estallido del 2001 que derivó en una profunda crisis económica y social.

Natalia, Mariela y Josefina (las protagonistas) vivían en un suburbio de las afueras de Buenos Aires, recién habían terminado el último año de la escuela secundaria y enfrentaban un futuro incierto.

Las amigas compartían, además, el mismo enamoramiento: las tres gustaban de Diego, su amigo de la infancia. Ese vínculo se alteró cuando el joven conoció a Silvia a través de un chat; Silvia era una joven un poco más mayor que ellas, que vivía en Capital y su llegada cautivó a Diego.

Natalia, celosa por la situación, decidió actuar y recurrió entonces a su abuela Rita (conocida por sus hechizos y su magia negra) y con su ayuda realizó un conjuro contra Diego y Silvia.

El conjuro no funcionó, pero a partir de ese momento algo nuevo y desconocido se manifestó en el interior de Natalia. Desde ese momento, la película combina el retrato de la adolescencia con el terror sobrenatural y el contexto social de la época , y trabaja temas como los amores de juventud, las leyendas pueblerinas, las envidias y los secretos.

La elección de la Academia argentina no significa todavía una nominación al Oscar. La película representará oficialmente al país en la competencia internacional, por lo que ahora deberá atravesar las distintas etapas de selección de la Academia de Hollywood.

Del estreno en Sundance a los premios

La Virgen de la Tosquera - Tráiler oficial @cinenacional

Antes de convertirse en la candidata argentina para los Oscar, La virgen de la tosquera ya había comenzado a construir su camino con reconocimientos:

Festival de Sundance 2025: la película tuvo allí su estreno mundial , como parte de uno de los principales encuentros cinematográficos internacionales.

Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges: la producción recibió el premio a Mejor Fotografía , otorgado a Diego Tenorio por su trabajo en el film.

BAFICI 2025: la obra obtuvo el Gran Premio de la Competencia Argentina, además de otros reconocimientos durante el festival.

También representará a la Argentina en los Premios Goya

La Virgen de la Tosquera - Tráiler oficial @cinenacional

El anuncio de los Oscar no es el único reconocimiento que recibió la película durante 2026.

A comienzos de septiembre de este año, La virgen de la tosquera también había sido seleccionada para representar a Argentina en los Premios Goya 2027, en la categoría de Mejor Película Iberoamericana.

Con la doble candidatura, la película pasa a competir en dos de los premios más importantes para el cine en español: en el caso de los Oscar 2027, la shortlist se conocerá el 15 de diciembre de 2026, las nominaciones se anunciarán el 21 de enero de 2027 y la ceremonia será el 14 de marzo.

Para los Premios Goya 2027, el resultado se conocerá durante la ceremonia de entrega, prevista para los primeros meses del 2027.

Dónde ver el film en streaming

Quienes quieran ver la película mientras continúa su recorrido por los premios pueden hacerlo desde la plataforma de streaming HBO Max. La película tiene una duración aproximada de 1 hora y 33 minutos.

De esta manera, la película que pasó por las salas y tuvo un gran recorrido en festivales ahora puede verse desde casa, justo cuando inicia una nueva etapa: la carrera para intentar convertirse en una de las películas nominadas a los Oscar 2027.