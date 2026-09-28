Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un incremento de 1,66% en octubre, porcentaje que deriva de la inflación registrada por el INDEC en agosto.

En esta línea, la suba también aplicará para el Complemento Leche, pero no para la Tarjeta Alimentar.

Cuánto aumenta la AUH en octubre

La Ley de Movilidad establece incrementos mensuales para los titulares de la AUH, de acuerdo con la variación de la inflación registrada por el INDEC.

Con la suba del 1,66% correspondiente a octubre, el monto de la AUH general será de $156.588 por hijo, mientras que la asignación por hijo con discapacidad alcanzará los $509.863.

Los valores corresponden al monto bruto de la prestación. En los casos en los que se aplica la retención habitual del 20%, el beneficiario recibe el 80% de manera mensual y el porcentaje restante queda reservado para su posterior acreditación.

Llega un aumento clave para AUH: cuánto cobrarán con suba la Tarjeta Alimentar y Complemento Leche en octubre.

Complemento Leche y Tarjeta Alimentar

Los beneficiarios de la AUH podrán acceder al cobro de dos extras en octubre: el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar.

El primero corresponde a quienes tengan a cargo hijos de hasta 3 años. A este extra le corresponde el incremento, por lo que en octubre será de $59.063.

La Tarjeta Alimentar mantendrá los montos vigentes y el importe que recibe cada familia dependerá de la cantidad de hijos que integren el grupo familiar. Para los hogares con tres hijos o más, el beneficio alcanza un máximo de $149.425.

1 hijo: $72.250.

2 hijos: $113.299.

3 hijos o más: $149.425.

En caso ambos casos no se debe realizar ningún trámite, ya que se acredita de forma automática.

Cuándo cobra la AUH en octubre

ANSES detalló que el calendario de pagos liquidará los haberes de la siguiente manera: