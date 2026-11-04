La llegada de León XIV a la Argentina tendrá un fuerte impacto en la movilidad de la Ciudad. Con los encuentros litúrgicos previstos en los Monumentos a los Españoles, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) dispuso un esquema especial para el transporte público. La idea es facilitar el arribo de los fieles, como para también ordenar la desconcentración de las ceremonias, que se esperan multitudinarias.

A eso se suma una medida de seguridad dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la Nación: habrá estaciones cerradas en todas las líneas de la red de subtes porteños.

Colectivos: más frecuencia durante los feriados

Las líneas de colectivos de jurisdicción porteña reforzarán el servicio durante los feriados del lunes y el martes, según se informó.

Subte y Premetro: cómo funcionarán cada día

Domingo 8 de noviembre

El domingo habrá servicio de fin de semana en todas las líneas, pero a partir de las 12 se cerrarán estaciones por el operativo de seguridad. Así quedará cada línea desde ese horario:

Línea A: cerradas Plaza de Mayo, Perú, Piedras, Miserere y Lima. El servicio correrá entre San Pedrito y Sáenz Peña.

El papa León XIV llega a Buenos Aires. DanielIbañez

Línea B: sin servicio en Medrano (por obras), L. N. Alem, Florida, Carlos Pellegrini y Pueyrredón. Los trenes circularán entre Juan Manuel de Rosas y Uruguay.

Línea C: cerradas Lavalle y Independencia (ambas por obras), además de Retiro, San Martín y Avenida de Mayo. El tramo operativo irá de Constitución a Diagonal Norte, y los pasajeros solo podrán salir por esa estación.

Línea D: no abrirán Catedral, 9 de Julio ni Pueyrredón. Funcionará entre Congreso de Tucumán y Tribunales.

Línea E: permanecerán cerradas Urquiza y Entre Ríos (por obras), junto con Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano, Independencia y Jujuy. El recorrido será entre Plaza de los Virreyes y San José.

Línea H: cerradas Santa Fe, Corrientes, Once y Humberto 1°. El servicio unirá Hospitales con Facultad de Derecho.

Premetro: sin cierres.

Lunes 9 de noviembre

El lunes regirá el servicio de día hábil en todas las líneas, con las mismas estaciones cerradas que el domingo, pero desde el inicio de la jornada. Se mantienen los mismos tramos operativos:

Línea A: San Pedrito – Sáenz Peña.

Línea B: Juan Manuel de Rosas – Uruguay.

Línea C: Constitución – Diagonal Norte, con salida exclusiva por esa estación.

Línea D: Congreso de Tucumán – Tribunales.

Línea E: Plaza de los Virreyes – San José.

Línea H: Hospitales – Facultad de Derecho.

Martes 10 de noviembre

El martes también habrá servicio de día hábil. En principio, todas las estaciones estarán abiertas, salvo las que permanecen cerradas por obras. Sin embargo, si surgen riesgos de seguridad, saturación o problemas de operatividad, se aplicará el mismo protocolo de los días anteriores.

Cómo deben acceder los vecinos y trabajadores a los perímetros de seguridad en la zona de Palermo. Foto: GCBA

Línea D y H, con horario extendido por la Misa de Jóvenes

Para la desconcentración de la Misa de Jóvenes, la Línea D funcionará hasta la 1.30 con un doble servicio. Quienes quieran ir hacia Catedral podrán subir en Plaza Italia, con paradas en Pueyrredón y 9 de Julio habilitadas solo para bajar. Quienes se dirijan hacia Congreso de Tucumán podrán abordar en Palermo y descender en Juramento y Olleros, también estaciones de uso exclusivo para el egreso.

En la Línea H habrá un operativo de desconcentración con dos estaciones abiertas, Pueyrredón y Once. Para asegurar la conexión con la Línea D, se ofrecerá un servicio directo desde Santa Fe (con ingreso solo por combinación) hasta Once (únicamente para bajar).

Qué vuelos podrían sufrir modificaciones

Uno de los puntos que deberán tener en cuenta los pasajeros son las restricciones temporales a las operaciones aéreas por razones de protocolo. Las limitaciones podrían provocar cambios en los horarios de algunos vuelos y las aerolíneas ya fueron notificadas para realizar las reprogramaciones correspondientes.

El cronograma informado por la Secretaría de Transporte contempla las siguientes franjas:

Aeropuerto Día Horario de restricción Aeroparque Domingo 8 15:50 a 17:50 Aeroparque Lunes 9 11:15 a 13:15 Aeroparque Martes 10 06:30 a 08:30 y 17:10 a 19:10 Córdoba Martes 10 07:30 a 09:30 y 15:55 a 17:55 Ezeiza Miércoles 11 13:00 a 15:00

Desde el organismo recomendaron consultar el estado de los vuelos directamente con las compañías aéreas antes de trasladarse a los aeropuertos.