La visita del Papa León XIV a la Argentina obliga a implementar un operativo especial de transporte público entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

El Gobierno confirmó modificaciones en los servicios de colectivos y trenes, con frecuencias de día hábil, refuerzos ferroviarios nocturnos y alternativas especiales para facilitar el traslado de las personas que participarán de las celebraciones.

Las medidas alcanzarán principalmente a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde se desarrollarán distintas actividades religiosas. Además, se entregarán 24.000 tarjetas SUBE gratuitas para los voluntarios de la Conferencia Episcopal Argentina que colaborarán con la organización de la visita.

El operativo también contempla restricciones temporales en algunas estaciones ferroviarias y modificaciones en las operaciones aéreas.

Colectivos y trenes: cómo funcionarán durante la visita del Papa

Para garantizar una mayor disponibilidad de transporte durante las celebraciones, el Gobierno dispuso que los servicios de colectivos y trenes funcionen con frecuencias de día hábil , incluso durante las jornadas declaradas feriado.

En el caso de los colectivos de jurisdicción nacional, el esquema comenzará el domingo 8 de noviembre a las 18 y se extenderá hasta la noche del miércoles 11 . De esta manera, se buscará ampliar la cantidad de unidades en circulación para facilitar los desplazamientos hacia los distintos puntos de encuentro.

Por su parte, los trenes circularán con cronograma de día hábil el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre, pese a los feriados establecidos para esas fechas. La medida apunta a facilitar el traslado de los pasajeros hacia las actividades previstas en el Monumento de los Españoles, en Palermo, y en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

El objetivo del esquema es aumentar la capacidad de transporte disponible, tanto para la llegada de los asistentes como para la desconcentración después de cada celebración.

Trenes nocturnos y servicios especiales: qué líneas tendrán refuerzos

Estación Ramos Mejía www.argentina.gob.ar

El operativo ferroviario incluirá servicios nocturnos, adicionales y extensiones horarias para ampliar las alternativas de movilidad durante las jornadas de mayor convocatoria.

Las líneas alcanzadas serán Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza. En todas ellas se diagramaron servicios especiales desde las 00 del lunes 9 de noviembre , durante la madrugada, además de refuerzos y ampliaciones de horarios durante la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11.

Sin embargo, el cronograma no será idéntico para todos los ramales. Por eso, las autoridades recomendaron consultar los canales oficiales de Trenes Argentinos, Ferrovías y Metrovías para conocer los horarios específicos, las formaciones adicionales y las posibles modificaciones de cada servicio.

Qué estaciones de tren estarán cerradas por razones de seguridad

El operativo también contempla restricciones en algunas estaciones ferroviarias por motivos de seguridad vinculados con las actividades previstas en Palermo.

En particular, las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecerán sin ascenso ni descenso de pasajeros desde el sábado 7 de noviembre a las 18 hasta el inicio de los servicios del jueves 12 de noviembre.

Además, durante determinadas franjas del lunes 9 y martes 10, los trenes de las líneas Mitre y San Martín circularán con recorridos reducidos. Las restricciones contemplan cortes en Belgrano C, Belgrano R, Caseros y Villa del Parque.

Estas modificaciones deberán ser consideradas por quienes utilicen habitualmente esos ramales para trasladarse.

SUBE gratis: quiénes podrán viajar sin pagar durante la visita del Papa

Otra de las medidas anunciadas es la entrega de 24.000 tarjetas SUBE con viajes gratuitos para los voluntarios designados por la Conferencia Episcopal Argentina.

El beneficio permitirá utilizar sin costo los servicios de colectivos, trenes y subtes desde el viernes 6 hasta el viernes 13 de noviembre, inclusive. De esta manera, abarcará los días previos a la llegada del pontífice, las jornadas de celebración y las tareas posteriores de organización.

Las tarjetas estarán identificadas con la leyenda «Voluntario – Visita Papa León XIV» y serán distribuidas entre los colaboradores que participarán de las actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El beneficio está destinado exclusivamente a los voluntarios designados .

Luján: habrá colectivos especiales para trasladar a 4.000 voluntarios

La organización también contempla un operativo específico para facilitar el traslado de alrededor de 4.000 voluntarios desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Luján, donde se realizará una de las celebraciones previstas para el miércoles 11 de noviembre.

Para ello, se dispondrá de colectivos especiales durante el lunes 9 y el martes 10. El dispositivo complementará las alternativas de transporte público previstas para facilitar la llegada de los colaboradores que participarán de las tareas de organización.

Las Cámaras de Transporte Automotor de Pasajeros tendrán un papel fundamental en la logística, ya que colaborarán con los traslados y la disponibilidad de unidades necesarias para completar el operativo.

Vuelos: qué aeropuertos tendrán restricciones durante la visita del Papa

La visita del Papa León XIV también podría generar modificaciones en los horarios de algunos vuelos. Por razones de protocolo relacionado con los traslados del pontífice y las actividades, se implementarán restricciones temporales en el espacio aéreo.

Los organismos ya notificaron a las aerolíneas para que puedan realizar las reprogramaciones correspondientes en las franjas afectadas. Por eso, se recomienda a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos directamente con las compañías aéreas.

El cronograma de restricciones será el siguiente:

Aeroparque Jorge Newbery

Domingo 8 de noviembre: de 15:50 a 17:50.

Lunes 9 de noviembre: de 11:15 a 13:15.

Martes 10 de noviembre: de 6:30 a 8:30 y de 17:10 a 19:10.

Aeropuerto Internacional de Córdoba

Martes 10 de noviembre: de 7:30 a 9:30 y de 15:55 a 17:55.

Aeropuerto Internacional de Ezeiza

Miércoles 11 de noviembre: de 13 a 15.

Estas restricciones podrían afectar las operaciones durante los horarios indicados, por lo que quienes tengan viajes programados deberán consultar posibles cambios con anticipación.