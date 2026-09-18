Con los sondeos de opinión se da un fenómeno contradictorio. A la mayoría de la población no le interesan estos datos y hasta le resulta irritante tener que contestar una encuesta. En contrapartida, estos estudios generan una gran atracción en la dirigencia política (o, por lo menos, en una parte importante de ésta). Es que una de las claves del accionar político es entender el clima de época y las tendencias que predominan en una sociedad. Ya que, quien consigue sintonizar mejor con ese estado, suele tener mayores chances en el plano electoral. Es así como, semana a semana, encontramos sondeos de todo tipo que fascinan a un grupo ante la indiferencia del otro.

Por su parte, para el sector empresario también es importante entender estos momentos. Y no solo para comprender hacia dónde va una sociedad, sino también para adelantarse al rumbo que tomará la dirigencia política que, en muchos casos, acompaña esas tendencias sociales más que liderarlas.

Desde la consultora Arena Pública, realizamos mensualmente sondeos donde, además de indagar sobre cuestiones político-electorales y de imagen pública, consultamos sobre ciertos conceptos que, en líneas generales, el empresariado valora como activos de la gestión Milei y que considera que debieran perdurar a futuro (independientemente de quién presida el país). Entre ellos, encontramos las ideas-fuerza de “mantener el equilibrio fiscal” y “generar desde las condiciones necesarias para atraer inversiones”, en los que hay una mayoría social (con siete de cada diez argentinos) que los valoraba positivamente en el mes de agosto. Obviamente, aquellas personas que votaron por Milei en el balotaje presidencial de 2023 son más propensas a apoyar estas ideas (9 de cada 10) pero, a su vez, la mitad de los que optaron por Sergio Massa en aquella ocasión también se muestra de acuerdo.

Por su parte, con respecto al debate sobre el rol de la industria, hay una mayoría social (del 60 %) que considera que ésta debe readaptarse para abastecer a aquellos sectores que en crecimiento. Y este porcentaje llega hasta casi el 70 % entre los que viven fuera del área metropolitana de Buenos Aires.

A su vez, la sociedad está divida casi en partes iguales en su interpretación sobre el impacto que los sectores minero y energético tendrán en el desarrollo económico de la Argentina. Un 48 % piensa que estos dos serán suficientes para que el país salga adelante contra 47 % que opina lo contrario. Para el Gobierno, es un llamado de atención, puesto que casi la mitad de la población cree que con estos dos solos no alcanza. En contrapartida, también es una señal de alerta para los sectores minero y energético a los cuales, la mitad de la población argentina, ve como los “salvavidas” del país, con todo el foco y atención que esto supone (tanto para lo bueno como para lo malo). En esta línea, en un sondeo realizado en mayo, el 43 % de los encuestados aseguró estar dispuesto a trasladarse de provincia por una buena oferta laboral.

Finalmente, también consultamos a la opinión pública si le parece correcto que empresas de apuestas patrocinen camisetas de fútbol de los principales equipos del país. El rechazo es contundente: 80 % se muestra en contra. Mientras hay ciertos países de Europa que han empezado a establecer restricciones de este tipo, en la Argentina la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción en 2024 a un proyecto que prohíbe la publicidad de casas de apuestas en las camisetas de fútbol.