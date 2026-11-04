Paro de colectivos hoy miércoles 4 de noviembre: la UTA confirmó la medida y una zona clave de Buenos Aires seguirá sin transporte público por tiempo indefinido.

Un nuevo paro de colectivos afecta la circulación del transporte público en Buenos Aires.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) mantiene la medida de fuerza por el conflicto salarial, por lo que no hay servicio de colectivos en Pergamino ni en las localidades del partido.

Paro de colectivos: qué reclaman los choferes y qué líneas están afectadas

Los trabajadores de la empresa La Nueva Perla mantienen una retención de tareas desde el sábado en reclamo por el pago de salarios adeudados y una suma no remunerativa que la empresa aún no habría abonado.

Tomás Lencina, secretario general de UTA San Nicolás y referente de las delegaciones de Pergamino y Junín, declaró en diálogo con Radio Mon Pergamino que la deuda corresponde al 23% del salario de septiembre, además de una suma no remunerativa de $ 60.000.

Paro de colectivos hoy miércoles 4 de noviembre: la UTA confirmó la medida y una zona clave de Buenos Aires seguirá sin transporte público por tiempo indefinido. ChatGPT | Audiencias

El dirigente sindical explicó que los choferes afrontan una situación económica cada vez más complicada y que la demora de la acreditación de los haberes afecta el cumplimiento de sus obligaciones familiares.

Lencina mencionó el complicado panorama que atraviesa el transporte público en el interior del país, ya que la reducción de subsidios y la caída en la cantidad de pasajeros impacta de forma directa en las empresas de transporte.

Qué líneas se ven afectadas por el paro de colectivos

El paro de colectivos mantiene interrumpida la circulación tanto de los recorridos urbanos como a los servicios que conectan la ciudad con Manuel Ocampo, El Socorro y Mariano Benítez.

La continuidad de la medida de fuerza se decidió luego de una reunión mantenida el lunes entre los representantes de la empresa, dirigentes de la UTA, el Ministerio de Trabajo y el Municipio en donde no se llegó a un acuerdo.

Al cierre de la entrevista, Lencina pidió disculpas a los usuarios por los inconvenientes generados.