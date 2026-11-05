Qué familias de la AUH cobran el extra de $ 60.200 en noviembre sin realizar trámites.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquidará los haberes de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con aumento confirmado de 1,93%.

En línea con el pago de la asignación, los beneficiarios podrán acceder al cobro del Complemento Leche, un extra de $ 60.203 sin realizar ningún trámite.

Quiénes cobran el Complemento Leche en noviembre

El Complemento Leche fue creado por la Ley 27.611, conocida como Ley de los Mil Días. Tiene como principal objetivo brindar un refuerzo económico para mejorar la alimentación de los titulares durante el embarazo y de los menores en sus primeros años de vida.

Pueden acceder los beneficiarios de la AUH con hijos de hasta 3 años y quienes cobren la Asignación Universal por Embarazo (AUE). Se liquida mes a mes junto con la asignación y no es necesario realizar ningún trámite, ya que ANSES realiza un cruce de datos e identifica a las personas alcanzadas.

El monto de la prestación incrementa de forma mensual según el Decreto de Movilidad Jubilatoria (Decreto 274/2024) y toma como referencia el último dato de inflación publicado por el INDEC.

Según la página web del organismo, los titulares cobrarán un extra de $ 60.203 en el calendario de pagos de noviembre.

Qué familias de la AUH cobran el extra de $ 60.200 en noviembre sin realizar trámites. ANSES

Cuánto cobra la AUH en noviembre con el último aumento

ANSES aplicará un incremento de 1,93% en el monto de la asignación, por lo que los beneficiarios pasarán a cobrar un haber bruto de $ 159.611. En caso de los beneficiarios con hijos con discapacidad, el monto será de $ 519.704.

Del total, el organismo liquida el 80% como haber neto, por lo que lo depositado será $ 127.689 y $ 415.763, respectivamente. El porcentaje restante se retiene como garantía del cumplimiento de controles de salud y educación.

Cuándo cobra la AUH en noviembre

ANSES publicó el calendario de pagos de noviembre para los titulares de la AUH, el cual quedó determinado por la terminación del DNI: