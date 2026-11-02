Buscaba alejarse de la sociedad y vivió 32 años en una isla para no hablar con nadie: lo obligaron a abandonarla y murió lejos de su hogar.

Cansado de las exigencias de la vida en sociedad, Mauro Morandi decidió abandonar todo en 1989 y emprender una travesía en velero con destino a la Polinesia. Sin embargo, un desperfecto en su embarcación modificó sus planes y lo llevó hasta Budelli, una pequeña isla italiana ubicada entre Cerdeña y Córcega.

Lo que inicialmente iba a ser una parada inesperada terminó convirtiéndose en el lugar donde eligió pasar gran parte de su vida. Al llegar, el italiano descubrió que el único guardián de la isla estaba próximo a jubilarse. Vio entonces la oportunidad de quedarse y tomó una decisión definitiva: vendió su barco y asumió ese puesto.

Así comenzó una experiencia de aislamiento voluntario que se prolongó durante más de 32 años, con escaso contacto humano y sin acceso a electricidad convencional. Morandi encontró en aquel territorio el estilo de vida que buscaba, lejos del ritmo de las ciudades y de las obligaciones cotidianas.

Cómo fueron los 32 años que vivió aislado en la isla de Budelli

Durante más de tres décadas, Morandi dedicó sus días a proteger el entorno natural de Budelli. Su tarea consistía en cuidar las playas y preservar el ecosistema de la isla, mientras mantenía una rutina alejada de las comodidades habituales de la sociedad moderna. Con el tiempo, su historia trascendió las fronteras de Italia y se convirtió en un ejemplo de una vida organizada alrededor de la soledad y el contacto con la naturaleza.

La isla italiania de Budelli donde vivió Mauro Morand. Wikimedia Commons

Sin embargo, su permanencia terminó después de una prolongada disputa con las autoridades responsables de la conservación del territorio. En 2021, cuando ya llevaba más de tres décadas instalado allí, fue obligado a abandonar Budelli.

La decisión significó el final de una etapa que había comenzado casi por casualidad y que se había transformado en el centro de su existencia. Aunque regresó a vivir a Italia, nunca dejó de considerar a la isla su verdadero hogar.

La muerte de Mauro Morandi y su último deseo

Morandi pasó sus últimos años lejos de Budelli, el sitio donde había encontrado la tranquilidad que buscaba desde su juventud. A pesar de haber tenido que abandonar aquel refugio, su vínculo con la isla permaneció intacto. Para él, no se trataba solamente del lugar donde había vivido durante 32 años, sino del territorio que había elegido para construir una vida completamente diferente.

El italiano murió en 2025, a los 85 años, lejos de la isla que había protegido durante décadas. Después de su fallecimiento, sus amigos cumplieron un último deseo: esparcieron sus cenizas en el mar, cerca de Budelli. De esa manera, realizaron el homenaje que buscaba mantenerlo unido al lugar donde había decidido vivir en paz y al que siempre había considerado su casa.