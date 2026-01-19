En esta noticia Cuáles son los departamentos que subasta el Banco Ciudad en CABA

El miércoles 11 de febrero, Banco Ciudad subastará departamentos de dos y tres ambientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Las exhibiciones presenciales de los inmuebles se realizarán entre el 27 de enero y el 3 de febrero.

La particularidad de este evento es que las viviendas a subastar son herencias vacantes, es decir, los patrimonios sin herederos reclamantes. Debido a ello, el Estado -en esta ocasión, el Gobierno porteño- asume el control y autoriza la liquidación dirigida al Fondo Educativo Permanente de la Ciudad .

La licitación, impulsada por la Procuración General porteña, ofrece a los argentinos la posibilidad de acceder a la compra de un inmueble con precios base previamente anunciados.

Cuáles son los departamentos que subasta el Banco Ciudad en CABA

Banco Ciudad definió que el mecanismo por el cual se llevará a cabo el remate será a través de https://subastas.bancociudad.com.ar/. Además, también precisaron que toda oferta y/o transacción se realizará en pesos argentinos, sujetos al tipo de cambio (dólar) vendedor del Banco Nación (previo a la fecha de la subasta).

A continuación, las propiedades que se licitará la entidad bancaria:

Lautaro 1547 - Flores

Se trata de un departamento al frente de dos ambientes que cuenta con una sala, habitación, baño, garaje y patio con lavadero. El ingreso a la azotea se efectúa a través de escalera exterior ubicada en el patio.

La exhibición presencial se realizará el martes 27 de enero en el horario de 9 a 12h. La subasta se realizará el 11 de febrero a partir de las 10:00 de la mañana (vía online).

Superficie: 135,86 M2 .

Precio base: u$s 34.408,47 .

Depósito de garantía: u$s 1.032,25.

Chacabuco 1146 - San Telmo

Se trata de un departamento de dos ambientes (en un primer piso) que consta de hall, living comedor, cocina, paso con placar, dormitorio y baño. Todos los ambientes ventilan al exterior.

La exhibición presencial se realizará el miércoles 28 de enero en el horario de 9 a 12h. La subasta se realizará el 11 de febrero a partir de las 10:45 de la mañana (vía online).

Superficie: 39,64 M2 .

Precio base: u$s 34.181,36 .

Depósito de garantía: u$s 1.025,44.

Zamudio 4042 - Agronomía

Se trata de un departamento tipo PH al frente que cuenta con baño, dos ambientes y cocina. Todos los ambientes ventilan al exterior.

La exhibición presencial se realizará el jueves 29 de enero en el horario de 9 a 12h. La subasta se realizará el 11 de febrero a partir de las 11:30 de la mañana (vía online).

Superficie: 45,96 M2 .

Precio base: u$s 60.300 .

Depósito de garantía: u$s 1.809.

Moreto 1740 - Parque Avellaneda

Se trata de un departamento en una sola planta con entrada independiente por pasillo. Posee hall, baño, dos ambientes y cocina. Cuenta con área descubierta de uso exclusivo: pasaje, patio y jardín.

La exhibición presencial se realizará el viernes 30 de enero en el horario de 9 a 12h. La subasta se realizará el 11 de febrero a partir de las 12:15 (vía online).

Superficie: 168,85 M2 .

Precio base: u$s 33.500 .

Depósito de garantía: u$s 1.005.

Una de las propiedades que el Banco Ciudad subastará el 18 de febrero. Captura de Google Maps

Av. Sta. Fe 3176 - Recoleta

Es un semipiso al contrafrente de tres ambientes. Cuenta con doble acceso por ascensor y consta de cocina, comedor con salida a balcón corrido, dos habitaciones y dos baños.

La exhibición presencial se realizará el lunes 2 de febrero en el horario de 9 a 12h. La subasta se realizará el 11 de febrero a partir de las 13:00 (vía online).

Superficie: 76,32 M2 .

Precio base: u$s 90.450 .

Depósito de garantía: u$s 2.713,50.

Nicolas Granada 931 - Liniers

Se trata de un departamento tipo PH de tres ambientes con acceso independiente, cocina y azotea.

La exhibición presencial se realizará el martes 3 de febrero en el horario de 9 a 12h. La subasta se realizará el 11 de febrero a partir de las 13:45 (vía online).