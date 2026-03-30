El director del Banco Ciudad, Gastón Rossi, estuvo este lunes en Pulso Financiero, en El Cronista Stream, donde habló de los nuevos créditos hipotecarios que lanzó la entidad. El programa gestionado por el Banco Ciudad será un crédito a 20 años con UVAs + 7,5% con un subsidio de tasa de dos puntos en comparación con el precio de mercado que ronda el 9,5%. “Se lanzó una línea subsidiada, pensada para que abarque la mayor cantidad de deudores posible. Salimos con una tasa de 7,5% en UVA, que entendemos es muy competitiva”, señaló Rossi. La línea financia hasta el 75% del inmueble, que debe estar en la Ciudad de Buenos Aires. Para poder acceder, será necesario tener un ingreso familiar, o junto con un garante, de $ 3.200.000. “Incorporamos la figura del garante, por lo que si un matrimonio no llega a esa cifra puede acudir a un garante para computar ingresos de forma conjunta”, aclaró. Asimismo, señaló que "la cuota no puede exceder el 25% de los ingresos". Es decir que la cuota será aproximadamente de $ 80.000 cada $ 10 millones, por lo que un crédito de $ 100 millones tendría una cuota de $ 800.000. Los créditos se pueden utilizar para vivienda única y permanente. La propiedad no debe superar los 80 metros cuadrados y un precio por metro cuadrado que no supere los u$s 2800. “En el momento de mayor colocación, que fuimos el primer banco que retomó la línea hipotecaria en mayo de 2024, llegamos a colocar 350 préstamos mensuales”, señaló. Rossi planteó que si la persona tiene el inmuble visto y todos los papeles en orden, el banco tarda aproximadamente unos 45 días en dar la aprobación del crédito. Además, la línea estará abierta tanto para empleados en relación de dependencia que cobren o migren su cuenta sueldo al Banco Ciudad, como para monotributistas y autónomos que contraten el Paquete Crecer de la entidad. El proceso para solicitar los créditos podrá realizarse en cualquiera de las sucursales del Banco Ciudad, en la web o a través del asistente virtual Boti. “Hay dos cuestiones que en Argentina son difíciles de predecir. Una es el valor de las propiedades. Si estás comprando tu primera vivienda, en función de cuál es el precio de mercado de los inmuebles, podés ver el histórico de los valores. El máximo fue a finales de 2018, después tuvieron una caída de 25%. Si entraste cuando iniciaron los créditos hipotecarios UVA, en 2016 o 2017, lo hiciste en un buen momento en términos de valor del inmueble, si lo hiciste en 2018 ya tenían un valor más alto“, planteó Rossi "Lo cierto es que siempre terminó siendo negocio. No es que una familia hace negocio cuando compra su vivienda, pero pasas a tener un activo, que es la propiedad que compraste, y la deuda. Si medido en dólares, la vivienda tiene un valor de mercado mayor que la deuda que tomaste, ganaste", agregó Rossi. “Creo que esa respuesta la vamos a saber en un tiempo, si el valor del dólar y la economía mantienen la estabilidad, con la dinámica que tuvieron los precios post suba de 2024, creo es un buen momento", concluyó.