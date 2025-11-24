La forma más económica de comprar dólar MEP desde el celular para tu empresa PyME (foto: archivo).

A través de su Instituto PyME, anunció el Banco Ciudad que organiza un seminario orientado a emprendedores y a pequeñas y medianas empresas, con la presencia de Guillermo Oliveto, experto en microeconomía y consumo, y Pasty Lauria, master coach y consultor en liderazgo e innovación.

Tendrá lugar el jueves 27 de noviembre, propiciará un espacio de análisis sobre los cambios socioculturales, económicos y generacionales que hoy transforman la actividad productiva y los modelos de liderazgo.

La capacitación propone un espacio de análisis y reflexión sobre las nuevas generaciones, los cambios en los hábitos de consumo, la aceleración del mercado y los desafíos del liderazgo contemporáneo.

“Aceleración, el Signo de los Tiempos”, es el título elegido por Guillermo Oliveto, presidente de Consultora W y uno de los expertos más reconocidos en microeconomía del consumo, tendencias sociales e investigación de mercado. Abordará una mirada estratégica sobre los drivers culturales y económicos que moldean el escenario actual.

Pasty Lauria presentará “Liderazgo GenZ”, para acompañar a las empresas en la integración del bienestar organizacional, alineando las expectativas y motivaciones de las nuevas generaciones.

Referente en desarrollo organizacional y creador del método “NOT WORK”, Lauria brindará herramientas para promover culturas de trabajo resilientes y de alto rendimiento.

El encuentro incluirá instancias de intercambio entre especialistas y asistentes, y contará con un espacio de networking entre las PyMEs y emprendedores participantes.

La actividad será transmitida en vivo, desde las 15 por el canal de Youtube del Banco Ciudad: @BcoCiudad. La modalidad presencial es con capacidad limitada y los interesados pueden escribir a