En esta noticia Crédito hipotecario, el motor del mercado inmobiliario

El mercado inmobiliario de la provincia de Buenos Aire s consolidó un fuerte crecimiento durante el último año. Según el balance anual presentado por el Colegio de Escribanos bonaerense , el 2025 se posicionó como uno de los períodos con mayor dinamismo para el sector y marcó récords que no se veían en casi veinte años.

De acuerdo con el relevamiento de la entidad, durante diciembre se concretaron 19.253 actos de compraventa. Si bien esta cifra mostró una leve retracción interanual del 1% respecto al mismo mes del año anterior, el volumen total permitió sostener el balance positivo del año gracias al impulso de los meses previos.

En la comparación intermensual, se observó un incremento del 54% frente a noviembre. Este salto, indicaron, responde al comportamiento estacional habitual de los inversores y compradores , quienes suelen concentrar el cierre de sus operaciones de escrituración hacia el final del calendario.

El acumulado de 2025 arrojó datos reveladores. El año finalizó con un total de 147.393 compraventas de inmuebles, que representa un repunte del 29% en comparación con los datos de 2024, cuando se habían registrado poco más de 114 mil operaciones. Con este volumen, el 2025 se ubicó formalmente como el año con mayor cantidad de escrituras desde 2005.

Crédito hipotecario, el motor del mercado inmobiliario

Sin embargo, la verdadera sorpresa del informe radica en el mercado hipotecario. Durante 2025 se contabilizaron 23.395 hipotecas en toda la provincia , una cifra que posiciona al año como uno de los de mayor actividad crediticia de las últimas dos décadas.

Según datos del Banco Central, los créditos hipotecarios ascendieron a un stock de u$s 4453 millones en los primeros 11 meses del año pasado y se prevé que finalizará con un total de u$s 5000 millones, lo que representa más del doble que los u$s 2211 millones del año pasado.

Solo en el mes de diciembre, las hipotecas finalizaron con 2.161 actos realizados. Esto representó una suba del 46% respecto a noviembre y un incremento interanual del 5%. Estos datos sugieren que el crédito no solo acompañó el crecimiento de las ventas, sino que comenzó a ganar una participación más protagónica en el acceso a la propiedad.

El mercado inmobiliario cerró 2025 con uno de los mayores niveles de actividad de las últimas dos décadas.

Guillermo Longhi, presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, observó estos resultados con optimismo. “Los números de 2025 muestran un mercado que recuperó volumen y dinamismo. Más allá de las variaciones mensuales, el balance anual refleja un crecimiento sostenido”, señaló el directivo al evaluar el cierre del ciclo.

Para la autoridades de la institución, el rol del crédito hipotecario fue el motor fundamental de este repunte. Longhi destacó que el aumento en la cantidad de préstamos confirma “la importancia del financiamiento para sostener” el proceso de recuperación del mercado inmobiliario.

Por último, Longhi subrayó que la consolidación del crédito es la “llave” para ampliar el acceso a la vivienda de los ciudadanos bonaerenses. “Es clave para ampliar el acceso a la vivienda y darle continuidad al crecimiento del sector”, subrayó.

En conclusión, la provincia de Buenos Aires despide el 2025 con un mercado inmobiliario fortalecido, con niveles de escrituración que remiten a las mejores épocas de la década del 2000 y un sector hipotecario en plena expansión, en un contexto donde el sector espera que esta inercia positiva se mantenga durante este año.