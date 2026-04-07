El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad anunció avances clave en la construcción del Paso Bajo Nivel de la calle Irigoyen y las vías del tren Sarmiento, una obra estratégica a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA) que busca transformar la circulación en la zona oeste porteña. La megaobra, que ya lleva varios meses de ejecución, tiene como objetivo principal eliminar una nueva barrera ferroviaria, mejorar la seguridad vial y optimizar la fluidez del tránsito vehicular y peatonal en uno de los corredores más transitados de la Ciudad. Durante el fin de semana largo de abril se concretó un paso fundamental del proyecto con el montaje de dos puentes ferroviarios de hormigón, una intervención clave que permitirá el paso de las formaciones del tren Sarmiento y dará inicio a las excavaciones del túnel por el que circularán vehículos y peatones. El objetivo central del proyecto es descomprimir un punto histórico de congestión. Además, la obra permitirá aumentar la frecuencia del servicio ferroviario del Sarmiento, al eliminar interferencias con el tránsito, fortaleciendo la conectividad entre el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. El túnel se extenderá entre avenida Rivadavia y la calle Bacacay, pasando por debajo de las vías del ferrocarril Sarmiento, a pocos metros de la estación Villa Luro. Contará con dos carriles de circulación (uno por sentido), una velocidad máxima permitida de 40 km/h, 4,20 metros de altura y 3,50 metros de ancho por carril. Además, el proyecto contempla escaleras y rampas para el cruce peatonal, garantizando la accesibilidad y la convivencia entre los distintos modos de movilidad. Entre los principales beneficios de esta obra se destacan: Además del Paso Bajo Nivel en Villa Luro, AUSA avanza con las siguientes obras: