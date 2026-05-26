Los problemas de José María con los requisitos actuales exigidos para acceder a las obras.

España sufre de un déficit de mano cualificada de cerca de 700.000 albañiles, lo que amenaza proyectos clave y encarece la vivienda. Las empresas de construcción no encuentran trabajadores, los plazos de obra se alargan y los precios suben.

Sin embargo, en este marco es que casos como el de José María salen a la luz. Se trata de un albañil de 64 años que lleva trabajando desde los 14, se presentó a una oferta publicada por un Ayuntamiento y recibió una respuesta que no olvidará: estaban buscando a alguien que supiera inglés.

“Me presenté a una oferta de trabajo en una obra que publicó un Ayuntamiento y, unas semanas después, me dijeron que estaban buscando a alguien que supiera inglés”, cuenta José María en declaraciones a El Español. Su respuesta es una crítica con humor hacia las ambigüedades del sector: “No sabía que tenía que hablar inglés con los ladrillos”.

Las tensiones del sector de la obra en España. Freepik

El problema de la falta de trabajadores calificados para la obra en España

El principal problema del sector de la construcción es el envejecimiento de sus trabajadores. Apenas uno de cada diez trabajadores del sector de la construcción tiene menos de 30 años y casi una cuarta parte supera los 55. El sector encara una jubilación masiva sin que los jóvenes se sientan atraídos por la profesión.

Solo en un plazo de cinco años abandonarán el mercado laboral más de 139.000 trabajadores del sector, una situación que amenaza con agravar la ya conocida escasez de mano de obra especializada. Por otra parte, la demanda no para de crecer.

José trabaja actualmente en una obra de Madrid y al describir su entorno cotidiano, el panorama es evidente: “En mi obra solo hay un chaval de 28 años, el resto tiene más de 50 años”, relata. La ausencia de relevo no es una estadística, sino la realidad que ve cada mañana al llegar al trabajo.

Los motivos para la demanda de mano de obra en la construcción. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La falta de relevo generacional y el aumento de la demanda de mano de obra en la construcción

Los costes de construcción han aumentado un 5,4% a comienzos de 2026 debido, en parte, a la escasez de personal. A ello se añade el encarecimiento de materias primas derivado de tensiones geopolíticas, que ha elevado los precios entre un 9% y un 12%. El resultado llega al bolsillo de quien quiere reformar o comprar una vivienda.

La explicación de José sobre por qué los jóvenes no están en la construcción llega con cierta frustración: “Lo primero que preguntan los jóvenes es cuánto van a cobrar. ¿1.200? Para eso no trabajo”. El hombre considera que los jóvenes están “acomodados” y que esperan un salario más alto del que se ofrece inicialmente a los peones.

El salario medio ofertado para un obrero de la construcción en España asciende en 2026 a 28.567 euros anuales, según el informe de InfoJobs y Esade sobre el mercado laboral. Sin embargo, los peones de obra parten de cifras sensiblemente menores. El sueldo base para ellos ronda los 1.300 euros mensuales en 14 pagas, según el convenio sectorial vigente.

El contraste entre el coste de vida y los salarios del sector de la obra

José lleva décadas construyendo viviendas que otros compran. Pero lo que más le cuesta aceptar no es el esfuerzo físico ni la edad: es la diferencia entre su salario y los aumentos constantes en los costos de vida en España.

“Antes con 400 pesetas podía comprar muchas cosas, ahora no sirve ni para un café”, protesta. Y cierra con una cifra que resume su trayectoria desde el cambio de siglo: “Solo me han subido el sueldo 100 euros en 20 años”, concluye el hombre.