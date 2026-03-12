En los últimos meses, Trenes Argentinos avanzó con una serie de obras de infraestructura destinadas a mejorar la seguridad y la frecuencia de los trenes. Entre ellas se destacan renovaciones de vías, cambios en los sistemas de señalización y tareas de modernización que implicaron restricciones temporales en distintos ramales. Ahora, tras finalizar una etapa clave de trabajos operativos, la empresa confirmó el regreso del Tren Mitre a la estación Retiro y la implementación de un nuevo cronograma oficial de horarios para la línea Sarmiento. Desde este jueves 12 de marzo, los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre volverán a llegar a la estación Retiro, luego de completarse las pruebas del nuevo sistema de señalamiento. Las evaluaciones permitieron verificar el funcionamiento del equipamiento actualizado, que reemplaza a un sistema que tenía más de un siglo de antigüedad. Las pruebas finalizaron antes de lo previsto y habilitaron la reanudación del servicio en condiciones de seguridad operativa. La renovación del señalamiento en el ingreso a Retiro fue ejecutada por Trenes Argentinos Infraestructura y forma parte del plan de obras impulsado bajo la Emergencia Ferroviaria. Entre los trabajos realizados se destacan: Durante el período en que el servicio del Mitre estuvo limitado también se avanzó en la renovación de 7,7 km de vías del ramal Tigre, alcanzando ya un total de 29 kilómetros de traza intervenida, junto con 13 estaciones adecuadas, 16 pasos a nivel y 12 puentes renovados. Según estimaciones técnicas, el tiempo de viaje entre Retiro y Tigre podría reducirse unos 10 minutos a mitad de año y otros 7 minutos adicionales hacia fines de 2026. Además del restablecimiento del servicio del Mitre, Trenes Argentinos confirmó cambios en la línea Sarmiento, cuyo nuevo cronograma entró en vigencia el lunes 9 de marzo. La actualización aplicará tanto a los trenes que parten desde Once como a los que salen desde Moreno, luego de una jornada de servicio reducido por obras en las vías. Lunes a viernes – Primeros trenes Lunes a viernes – Últimos trenes Sábados – Primeros trenes Sábados – Últimos trenes Domingos y feriados – Primeros trenes Domingos y feriados – Últimos trenes