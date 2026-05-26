Un turista argentino fue detenido por la policía en el estado de Minas Gerais, Brasil, tras protagonizar un grave incidente de discriminación. El hombre se encontraba a bordo de un histórico tren turístico que une las localidades de São João del Rei y Tiradentes en Minas Gerais. En ese recorrido se inició el conflicto que terminó con una denuncia formal.

El hecho comenzó durante el trayecto cuando el ciudadano argentino tomó su teléfono celular y le sacó fotografías sin autorización a un niño. El menor de edad tiene siete años, es de nacionalidad brasileña y realizaba el paseo junto a sus familiares. El turista capturó la imagen del nene y la compartió de forma digital de manera inmediata.

Viral en Brasil: le sacó fotos a un nene y terminó preso

Los familiares del menor y otros pasajeros del vagón descubrieron la maniobra del hombre de forma imprevista. Al mirar la pantalla del teléfono del turista, las personas presentes pudieron leer con claridad el contenido de la pantalla. El argentino mantenía abierta una aplicación de mensajería instantánea en su dispositivo móvil.

El turista había enviado la fotografía del nene de siete años a un grupo privado de WhatsApp.

Junto a la imagen de la víctima, el ciudadano extranjero escribió comentarios con insultos de fuerte carácter racista. La familia del menor reaccionó ante la agresión y exigió la intervención de los encargados del viaje.

Los pasajeros del tren se solidarizaron con las víctimas y retuvieron al agresor dentro del vagón durante el resto del recorrido. Los trabajadores del ferrocarril se comunicaron con la Policía Militar del estado de Minas Gerais para alertar sobre la situación. Los agentes de seguridad armaron un operativo y esperaron el arribo de la formación.

Los chats que llevaron a la denuncia (Gentileza: O'Globo)

Al llegar a la estación de la localidad de Tiradentes, los policías subieron al tren de forma inmediata para controlar al acusado. Los oficiales revisaron el teléfono celular del turista argentino y constataron la existencia real de los mensajes de odio. Ante la confirmación de las pruebas, los agentes arrestaron al hombre en el andén.

¿Cómo terminó el hombre brasilero que le sacó fotos al menor?

Las autoridades policiales trasladaron al detenido hacia la Jefatura de Policía Civil de la región para iniciar el trámite correspondiente. El ciudadano argentino quedó alojado en una celda bajo la acusación del delito de injuria racial. Esta figura legal recibe penas muy altas según las normativas del código penal de Brasil.

La ley brasileña es estricta con las conductas de odio y prohíbe el beneficio de la fianza para este tipo de delitos graves. Por esta razón, el turista no pudo pagar para salir en libertad y permanecerá en prisión preventiva en una celda común. El Consulado argentino ya sigue la situación legal del hombre a la espera de las audiencias judiciales.