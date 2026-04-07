El Gobierno provincial de San Juan anunció la obra más esperada por la ciudad: ensancharán y repavimentarán de manera total la Avenida de Circunvalación, también llamada Avenida Federico Cantoni, uno de los caminos más transitados de la ciudad capital. Se trata de una inversión que abarcará los 32 kilómetros de la autopista (16 del anillo interno y 16 del anillo externo) y se sumará la ampliación de la calzada, la cual tendrá múltiples beneficios en el día a día de los conductores locales. El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, anunció las obras en la Avenida de Circunvalación en el marco de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de San Juan. Esta inversión en una de las rutas más importantes del Gran San Juan, forma parte del Plan de Conservación y Mejoramiento de la red vial provincial, el cual se financia con recursos de la provincia. Cabe destacar que el ensanche no contempla la suma de un carril adicional, sino la pavimentación de las banquinas, lo que producirá mayor seguridad vial en la autopista. Además, entre los trabajos que se realizarán se incluye la reparación de los sectores deteriorados de pavimento de hormigón, sellado de juntas y fisuras, bacheo, colocación de geogrilla y la ejecución de nuevas carpetas asfálticas. La obra ayudará en los siguientes aspectos Cabe destacar que todo este trabajo contará con la inspección de la Dirección Provincial de Vialidad y la Dirección Nacional de Vialidad. Debido a la importancia de este camino utilizado durante todo el día, gran parte de los trabajos se realizarán en horarios nocturnos. Esto ayudará a disminuir la cantidad de interferencias en la circulación diaria. Esta remodelación de la Avenida de Circunvalación es importante porque se trata de un anillo vial que rodea toda la ciudad capital y articula con los principales accesos urbanos e interurbanos. Además, enlaza avenidas troncales, conecta con rutas y vincula los accesos de la ciudad, lo que permite entrar y salir al área urbana sin atravesar el centro. Por estos motivos, mejorar las condiciones y ensanchar la calzada son dos decisiones importantes para el mejoramiento del tránsito en San Juan, sobre todo, en horarios pico donde el volumen de vehículos es importante.