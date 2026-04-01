El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inició la construcción de un paso bajo nivel estratégico para eliminar el cruce ferroviario de la línea Mitre. La obra, a cargo de AUSA, demandará más de un año de trabajos y promete agilizar el flujo de 18.000 vehículos diarios. El mapa de movilidad en el corredor norte de la Capital Federal ingresó en una fase de reconfiguración profunda. El Ministerio de Infraestructura porteño dio el puntapié inicial a las obras del paso bajo nivel (PBN) de la Avenida Álvarez Thomas, en el barrio de Villa Urquiza. El proyecto busca neutralizar uno de los puntos de mayor congestión en la zona: el cruce a nivel con el ramal José León Suárez del Ferrocarril Mitre. Aunque el corte total en el cruce ferroviario se hizo efectivo el pasado 18 de marzo, los trabajos actuales se centran en la denominada “fase de interferencias”. Según fuentes oficiales, los equipos técnicos realizan actualmente pozos de cateo para localizar con precisión la red de servicios públicos bajo el pavimento. Una vez identificadas y desviadas las tuberías de gas, cables de alta tensión y conductos de agua, se procederá a la excavación del túnel. Desde la Ciudad confirmaron que, pese a la complejidad logística de mover infraestructura subterránea, los plazos avanzan según lo planificado. De no mediar imprevistos climáticos o técnicos, el Gobierno porteño estima que el nuevo paso bajo nivel estará operativo para el tránsito a mediados de 2027. Mientras tanto, el impacto en la circulación local es significativo. Para garantizar la conectividad de los 29.000 vecinos afectados, se habilitó un paso provisorio en la calle Miller, con sentido único hacia la Avenida General Paz. El esquema de desvíos diseñado por las autoridades de tránsito incluye: En paralelo, se aplicaron restricciones de estacionamiento sobre las calles Pedro Rivera (entre Miller y Galván) y Cullen (entre Pacheco y Álvarez Thomas) para evitar embotellamientos en las rutas de desvío. El proyecto contempla una intervención total de 10.600 metros cuadrados, se divide en varios frentes: un túnel de 255 metros de extensión con dos carriles con sentido hacia el norte. En cuanto a seguridad y tecnología, el gobierno porteño instalará cámaras de monitoreo conectadas al centro de control y nueva iluminación LED. Como medida de prevención hídrica, la construcción incluye una estación de bombeo propia con grupo electrógeno para garantizar el drenaje durante tormentas fuertes. Más allá del bajo a nivel, la obra contempla una renovación de veredas, mobiliario y pasarelas peatonales 100% accesibles bajo nivel.