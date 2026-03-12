El Gobierno de la provincia de Buenos Aires habilitó un importante túnel doble mano que pasa bajo las vías del tren Roca. Las obras buscan descongestionar uno de los cruces más caóticos del conurbano en donde las barreras del ferrocarril generaban congestión y embudos de tráfico, en especial en horas pico. El proyecto representa un avance significativo en la infraestructura de la región al contribuir con la mejora de la movilidad. El paso bajo nivel está ubicado en Rafael Calzada en el partido de Almirante Brown. El corredor está ubicado sobre la Avenida Presidente Perón a la altura de las vías del tren Roca (Ramal Bosques, vía Temperley) y los trabajos se enmarcaron en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional. El pasaje subterráneo permite la circulación vehicular en doble mano por debajo de las vías, lo que elimina el cruce a nivel y reduce los tiempos de espera generados por las barreras ferroviarias. El conducto contempla 190 metros de longitud y fue diseñado con curva y contracurva para adaptarse al trazado urbano, lo que optimiza los ingresos y egresos. El gálibo (altura libre para el paso de autos) es de 4,50 metros y un ancho total de 9,5 metros distribuidos en dos carriles. Además del paso bajo nivel, el proyecto incluyó la construcción de: Las obras sumaron una estación de bombeo pluvial, un componente clave para evacuar el agua en días de tormentas. El sistema permite que las lluvias lleguen a un punto deprimido respecto a la cota de la calle, lo que evita anegamientos y garantiza su completa operatividad frente a precipitaciones intensas.