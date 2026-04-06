Avanzan las obras de ampliación en una de las autopistas más importantes del Área Metropolitana de Buenos Aires para terminar con el tráfico en las horas pico. El proyecto de AUBASA en la autopista Buenos Aires - La Plata abarca la construcción de un cuarto carril y la repavimentación de los tres existentes en el tramo desde CABA hasta la zona sur. El corredor tiene un tránsito promedio de 220.000 vehículos diarios y el mayor pico de tránsito se da a partir del kilómetro 10 en sentido hacia la Ciudad. La ampliación mejorará la fluidez vehicular y reducirá los tiempos de viaje en hasta 15 minutos. Los trabajos se vienen realizando en doble turno para colocar cerca de 1.350 toneladas de asfalto por semana. La inversión total será de $ 25.941 millones y forma parte del plan de obras 2024-2027 en un plazo estimado de 15 meses de construcción. El nuevo carril en sentido sur será desde el Acceso Sudeste hasta la estación de peaje de Hudson. Las obras se realizan en horario nocturno para minimizar el impacto en el tránsito. AUBASA también realizará obras en el distribuidor diagonal 74, principal conector de La Plata con la autopista. La inversión rondará los u$s 2 millones financiado con fondos propios. Durante los trabajos se realizarán trabajos de: