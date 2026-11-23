Hay una forma de limpiarlas y evitar que vuelvan a perder su color.

Las manchas amarillas que aparecen en las almohadas no siempre significan que estén viejas o que haya que reemplazarlas.

En muchos casos, y según Good Housekeeping, se producen por la acumulación de sudor, saliva, grasa natural de la piel y productos para el cabello que atraviesan la funda durante la noche. Con el tiempo, estos residuos se adhieren a las fibras y pueden experimentar procesos de oxidación al entrar en contacto con el oxígeno del aire.

Por eso, un lavado superficial no siempre alcanza para recuperar el blanco . La limpieza adecuada depende del material y del tipo de relleno de cada almohada.

¿Cómo lavar las almohadas?

Si la etiqueta permite lavarla en el lavarropas, se puede seguir este procedimiento, según Sleep Foundation:

Aplicar detergente líquido: colocar un poco directamente sobre las manchas y dejar actuar durante 15 minutos. Lavar con agua tibia: utilizar detergente para ropa y un ciclo delicado, siempre que el fabricante lo permita. Usar oxígeno activo: si la etiqueta lo autoriza, agregar un blanqueador con oxígeno activo siguiendo las indicaciones del envase. Realizar un enjuague adicional: ayuda a eliminar los restos de detergente y suciedad. Secar por completo: utilizar la secadora solamente si está permitido. La almohada debe quedar completamente seca antes de volver a usarla.

La limpieza frecuente evita que el sudor y los aceites naturales se acumulen durante meses y terminen alterando el color del tejido.

¿Qué almohadas no se pueden lavar en el lavarropas?

Las almohadas de espuma viscoelástica no deben introducirse en un ciclo de lavado convencional, porque el exceso de agua y la agitación pueden deteriorar su estructura. En estos casos, conviene limpiar las zonas afectadas con un paño húmedo y jabón suave, si las instrucciones del fabricante lo permiten.

El sitio web mencionado previamente recomienda consultar las indicaciones de cuidado antes de limpiar cualquier almohada: “The first step in proper pillow care is checking the tag for cleaning tips” (el primer paso para cuidar correctamente una almohada es revisar su etiqueta).

¿Cómo evitar que las almohadas se pongan amarillas?

Para retrasar la aparición de nuevas manchas, se recomienda: