Los conductores que estacionen frente a una cochera ajena y bloqueen el ingreso o egreso de vehículos pueden recibir multas por infringir las normas de tránsito.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la prohibición está contemplada en la Ley 2148, que establece el Código de Tránsito y Transporte, mientras que las sanciones económicas están previstas en la Ley 451, que regula el Régimen de Faltas.

Qué dice la Ley 2148 sobre estacionar frente a garajes ajenos

El artículo 7.1.9, inciso e), de la Ley 2148 establece que está prohibido estacionar en los sectores de ingreso y egreso de vehículos a la vía pública .

La restricción también alcanza a la acera de enfrente cuando el ancho de la calzada no permite realizar las maniobras necesarias para entrar o salir del garaje.

Además, cuando el estacionamiento está permitido junto a la entrada, pero la calle no tiene espacio suficiente para maniobrar, la prohibición se extiende un metro a cada lado del ancho del acceso.

La norma busca garantizar que los propietarios y usuarios puedan entrar y salir de sus cocheras sin obstáculos.

Cuánto cuesta la multa por bloquear una entrada de garaje

El monto de la sanción está establecido en el artículo 6.1.52 de la Ley 451, correspondiente al Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.

La normativa contempla multas de 200 a 1.000 unidades fijas (UF) cuando un vehículo estaciona en lugares prohibidos, entre ellos las entradas de vehículos.

El valor final en pesos depende del valor vigente de la unidad fija al momento de la infracción y de la sanción que se determine en el procedimiento correspondiente.

Estacionar frente a una entrada de garaje y bloquear el ingreso o egreso de vehículos está prohibido por las normas de tránsito y puede derivar en multas.

Qué establece la Ley Nacional de Tránsito 24.449

La prohibición también está contemplada en la legislación nacional. El artículo 49, inciso b), punto 6, de la Ley 24.449 establece que no se puede estacionar en los accesos de garajes en uso ni en estacionamientos con ingreso habitual de vehículos, siempre que cuenten con la señalización correspondiente y el horario de prohibición o restricción.

Esta disposición establece una regla general para evitar que los automovilistas bloqueen las entradas y salidas de los estacionamientos.