La música fue castigada por un show que desafió la ley islámica.

En esta noticia El recital de la polémica y las medidas del Gobierno

La cantante iraní Parastoo Ahmadi se enfrentó a un duro castigo por un concierto que publicó en YouTube en diciembre de 2024 . El espectáculo ocurrió en la ciudad de Qom, al sur de Teherán, donde la artista cantó sin el hiyab (el velo que cubro el rostro) junto a músicos varones. Como la transmisión había sumado millones de reproducciones, provocó una rápida reacción oficial.

La cantante iraní ya había tenido roces con el poder por sus canciones. En 2022 difundió un tema vinculado a las protestas tras la muerte de Mahsa Amini (una asesinada muerta tras una detención policial por no llevar el hiyab). Así, su presentación sin velo adquirió un peso simbólico mayor frente a las normas vigentes.

El recital de la polémica y las medidas del Gobierno

Las leyes de la República Islámica de Irán prohíben a las mujeres grabar discos y cantar ante hombres . Además, el código de vestimenta impone el uso del velo en público. Así, el recital infringió varias reglas que el Estado controla con severidad.

Las autoridades judiciales condenaron a Ahmadi y a cuatro integrantes de su grupo. El tribunal basó el fallo en cargos por ofender la moral pública y difundir contenido inmoral en internet con base en el concierto sin velo. Sin embargo, las sanciones no terminaron en el fallo inicial de junio de 2026.

La cantante iranía que fue penada por la ley islámica Fuente: Parastoo Ahmadi (redes sociales)

La sanción judicial que le aplicaron al grupo musical

Cada uno de los protagonistas recibió una pena de 74 latigazos que se ejecutó en la fiscalía de Qom. El abogado Mostafa Nili informó sobre la aplicación del castigo físico. Mientras tanto, otras personas del equipo de producción también recibieron condenas similares.

La sentencia sumó dos años sin poder salir del país y dos años sin ejercer actividad artística . Por eso la música y la movilidad de los condenados quedaron restringidas tras la ejecución. Organizaciones de derechos humanos cuestionaron los azotes, pero el Estado mantuvo la medida.

De esta forma, Irán le aplicó la sentencia de castigo corporal a la cantante Parastoo Ahmadi por dar un concierto sin velo con una sanción de 74 latigazos.