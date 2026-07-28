La intervención busca reducir el riesgo de inundaciones y garantizar el avance de una obra de infraestructura.

En un proyecto piloto innovador, el Gobierno de Córdoba avanza en la rehabilitación de su colectora. La provincia cordobesa trabajará con un material que transforma residuos en un recurso clave para la economía circular.

Esta técnica sustentable empleada no solo promete una mayor durabilidad y un menor impacto ambiental, sino que tiene el potencial de revolucionar la pavimentación vial en Argentina y en particular, en la ampliación de esta autopista.

¿Cuál es la obra con la técnica innovadora que se usa en Córdoba?

La autopista más usada de Córdoba, que recibe miles de vehículos diariamente, será renovada mediante una técnica innovadora que incorpora polvo de neumáticos reciclados en el asfalto . Se trata de la vía que conecta la capital cordobesa con la ciudad de Carlos Paz.

El Gobierno de Córdoba, mediante Caminos de las Sierras, ha comenzado una prueba piloto nacional para incorporar polvo de neumáticos fuera de uso (NFU) en las mezclas asfálticas de la colectora de la Autopista Córdoba-Carlos Paz.

La obra comprende dos kilómetros lineales entre el acceso a San Nicolás y el distribuidor Variante Costa Azul, en la Red de Accesos a Córdoba (RAC). Esta iniciativa, dividida en cuatro tramos —dos con asfalto convencional y dos con la variante modificada—, permite evaluar el rendimiento de ambos materiales.

El convenio público-privado incluye a PyL Neumáticos (distribuidor oficial de Pirelli), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de La Plata, el Centro de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Materiales y Calidad (CINTEMAC) de la UTN Córdoba, la consultora HINS y la empresa Contrini Hermanos SRL.

Arreglarán la autopista más usada de Córdoba con una técnica que cambiará el asfalto para siempre (foto: archivo).

La empresa contratista BBC Constructora se ocupa de la reconstrucción de la base granular y la instalación de la nueva carpeta de rodamiento.

Por su parte, el ministro de Infraestructura, Fabián López, declaró en una nota de prensa de la provincia: “Estamos reemplazando parte de la mezcla asfáltica por polvo proveniente de neumáticos fuera de uso, una práctica que en otros países lleva años de aplicación. Córdoba se posiciona así a la vanguardia de la innovación y el cuidado ambiental”.

Nueva técnica de pavimentación en Buenos Aires transforma residuos en calles

El proyecto utilizó polvo de caucho de 3.000 neumáticos descartados en 25.000 m² de pavimentación, combinado con asfalto tradicional y aditivos como látex. Las intervenciones se realizaron en avenidas como Balbín (Saavedra), Larrazábal (Mataderos) y calles como Fragueiro (Versalles), Moliere (Villa Luro) y Venezuela (Balvanera) .

Esta iniciativa, impulsada por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral (EMUI), transforma residuos recolectados de calles y basurales en un material homogéneo mediante trituración y mezcla. El éxito en CABA sienta un precedente para expandir el modelo en otras zonas urbanas.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana aplicó por primera vez esta técnica en una renovación masiva de calles, cubriendo más de 13 mil metros cuadrados —equivalente a 22 cuadras—.

Ciudades argentinas que implementan asfalto con neumáticos reciclados: un avance hacia la sostenibilidad

El proyecto de Córdoba representa un hito significativo; sin embargo, Buenos Aires no es la única ciudad que ha implementado asfalto con polvo de neumáticos reciclados.

En Rosario , Santa Fe, la Municipalidad ha incorporado esta técnica en la renovación de avenidas clave como Pellegrini, utilizando NFU para pavimentar 5 km de calzadas y reducir el ruido urbano en un 20%.

En Mendoza , el Gobierno provincial ha probado el material en la Ruta Provincial 82, rehabilitando 10 km con mezclas que incluyen hasta un 5% de caucho reciclado, promoviendo la gestión de las 130.000 toneladas anuales de residuos de neumáticos en Argentina.

Mar del Plata, en Buenos Aires, también ha participado con un piloto en la Avenida Peralta Ramos, donde se pavimentaron 8.000 m², destacando la resistencia al clima costero. Estas experiencias demuestran que el método se adapta a contextos variados, desde urbes densas hasta rutas provinciales, fomentando una red vial más verde a nivel nacional.



