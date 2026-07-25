En esta noticia Franco Colapinto en el GP de Hungría de Fórmula 1: cuándo es la carrera y cómo verla

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) participa este fin de semana en el Gran Premio de Hungría, correspondiente a la undécima fecha del campeonato de Fórmula 1.

Este Gran Premio se lleva a cabo en el Hungaroring, que cuenta con 14 curvas y una extensión de 4,381 kilómetros.

La actividad comenzó este viernes con las primeras dos sesiones de entrenamientos: el argentino no participó de la primera (le dejó su lugar al piloto de reserva Paul Aron) y no pudo terminar la segunda por un choque.

Fuente: EPA/MTI Zsolt Czegledi

Este sábado, en tanto, quedó 14° en la tercera práctica y luego mejoró un puesto en la clasificación, por lo que partirá 13° en la carrera del domingo.

Colapinto llega a este Gran Premio con la confianza en alza, ya que viene de protagonizar muy buenas actuaciones en los GP de Gran Bretaña y Bélgica, donde sumó puntos en ambas fechas al finalizar noveno y décimo, respectivamente.

En lo que respecta a la pelea por el título, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que viene de conseguir la victoria en Bélgica para llegar a los 204 puntos y así sacarle 45 a su escolta, que es el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

El top 5 lo completan el británico George Russell (Mercedes), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el también británico Lando Norris (McLaren), con 154, 126 y 103 puntos, respectivamente.

Franco Colapinto en el GP de Hungría de Fórmula 1: cuándo es la carrera y cómo verla

Domingo 26/7

Carrera a las 10 AM (hora argentina)