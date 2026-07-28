A partir del 1 de agosto, los habitantes de Misiones dejarán de sufrir retenciones automáticas sobre las transferencias bancarias, los pagos con tarjetas y las operaciones realizadas a través de billeteras virtuales, tras la entrada en vigencia de una nueva resolución de la Agencia Tributaria Misiones (ATM).

La medida también beneficiará a pequeños monotributistas que cumplan con los requisitos establecidos y busca adaptar el sistema tributario con el crecimiento de los medios de pago digitales.

Qué cambia desde el 1 de agosto para las transferencias y billeteras virtuales en Misiones

Según trascendió, la Resolución General N.º 11/2026 elimina las retenciones automáticas aplicadas sobre determinadas operaciones electrónicas.

De esta manera, las transferencias entre particulares, los reintegros de dinero y operaciones personales dejarán de generar descuentos cuando se encuadren dentro de las condiciones previstas por la normativa.

El objetivo es diferenciar las operaciones de uso personal de aquellas vinculadas con una actividad económica habitual, brindando mayor previsibilidad a los contribuyentes.

Desde el 1 de agosto eliminan las retenciones sobre transferencias y billeteras virtuales en Misiones: quiénes se benefician

¿Quiénes podrán acceder al beneficio y cuáles son los requisitos?

La disposición alcanza tanto a usuarios particulares como a monotributistas de hasta la categoría D, siempre que cumplan con los criterios de habitualidad definidos por la normativa.

Además, el beneficio se aplicará a las operaciones realizadas mediante CVU (billeteras virtuales) y CBU (cuentas bancarias), siempre que las transferencias recibidas no superen los $2.184.404 mensuales.

¿Por qué el Gobierno de Misiones decidió eliminar estas retenciones?

La provincia explicó que la actualización del régimen busca modernizar el esquema tributario y adecuarlo al uso cada vez más frecuente de herramientas de pago digitales.

Para ello, Misiones adoptó los parámetros establecidos por ARCA para distinguir las operaciones personales de aquellas que corresponden a actividades comerciales.

Según el Gobierno de Misiones, la medida también apunta a reducir costos para pequeños contribuyentes, brindar mayor seguridad jurídica e incentivar el uso de transferencias y billeteras virtuales.