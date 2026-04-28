Durante el último fin de semana se llevó a cabo el Colapinto Road Show en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el evento contó con la presencia de más de 600.000 personas que asistieron a ver la presentación del piloto de Fórmula 1. Tras el circuito que se desarrolló en las principales avenidas de la ciudad, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró que el objetivo es volver a tener la Fórmula 1 en Buenos Aires, algo que no ocurre desde 1998. En este sentido, y en línea con las obras que están llevándose a cabo en el Autódromo Juan y Oscar Gálvez, Jorge Macri confirmó que el gobierno porteño tiene gran anhelo acordar con la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) hacer el Gran Premio de Buenos Aires. Luego del exitoso evento que tuvo a Franco Colapinto como gran protagonista a bordo del monoplaza de Alpine, Jorge Macri dialogó con ESPN e hizo mención del desafío que sería traer nuevamente la Fórmula 1 a la Ciudad de Buenos Aires. De tal modo, el funcionario manifestó: “Queremos traer la Fórmula 1 y estamos preparándonos. Fue un gran trabajo de todos. También de los vecinos, que son frentistas de Libertador y tuvieron paciencia”, soslayó. Además, Jorge Macri aseveró que “esta es una gran oportunidad para demostrarle a la FIA y la gente de la Fórmula 1 la pasión que hay por los fierros en la Argentina“. “Creo que esto puede ser un empujón adicional y que el mundo vea la pasión porque en un pequeño show estamos juntando más gente que en un Gran Premio en el mundo”, indicó el Jefe de Gobierno porteño. Asimismo destacó que “cuando empezamos con las inversiones del autódromo, muchos nos decían ‘para qué gastar plata en esto’, pero este show nos demuestra el potencial que tenemos”, destacó. El próximo año se correrá el Moto GP en la Ciudad de Buenos Aires y la idea del gobierno porteño es poder albergar la máxima categoría del automovilismo. En esa línea, Jorge Macri señaló que “la pista va a estar lista para para la Fórmula 1 y tomamos la decisión de no sólo preparar el circuito para el Moto GP, sino que aplicamos la inversión completa para Fórmula 1″. En cuanto a las obras, Jorge Macri detalló que está llevándose a cabo el levantamiento en el set de boxes, construcción de tribunas nuevas, y toda la cinta asfáltica nueva. Si bien no está concretado el retorno de la Fórmula 1 a Buenos Aires, Jorge Macri detalló que “estamos invirtiendo mucho en eso y estamos prendiendo las velitas para ganarle a otras ciudades para tener fecha en la Ciudad de Buenos Aires”. Además, agregó: “Llevamos 28 años sin F1 y ojalá no tener que llegar a los 30. Por ahí podamos embocar una fecha antes de eso”, concluyó el Jefe de Gobierno sobre el objetivo de tener nuevamente el Gran Premio de Buenos Aires. La Fórmula 1 llegó a Buenos Aires en 1953, cuando se disputó por primera vez el Gran Premio de Argentina en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Desde entonces, la ciudad fue sede habitual durante varias décadas, consolidándose como un punto clave del calendario internacional del automovilismo. A lo largo de los años, la competencia se corrió en distintas etapas hasta 1998, con algunas interrupciones. En ese período, el país vivió momentos históricos de la mano de figuras como Juan Manuel Fangio, quien marcó una era en la categoría. La última carrera en Buenos Aires se disputó en 1998 y, desde entonces, la Fórmula 1 no volvió a la Argentina, aunque ahora parecería estar mucho más cerca.