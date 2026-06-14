Franco Colapinto había finalizado en la octava posición del GP de Barcelona, pero la FIA le aplicó una sanción que modificó el resultado que había conseguido en pista.

El piloto argentino de Alpine recibió una penalización de 10 segundos por no reducir suficientemente la velocidad durante un período de bandera amarilla, por lo que cayó del octavo al décimo puesto de la clasificación final.

Lewis Hamilton se quedó con la victoria y elevó a 106 su propio récord histórico de victorias en la F1 al lograr la primera desde que pilota para Ferrari, la séptima en la pista catalana.

Hamilton se impuso por delante de sus compatriotas George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren), que fueron segundo y tercero, respectivamente. El líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, tuvo que abandonar y perdió terreno en la pelea por el título.

Por qué Colapinto fue sancionado tras el GP de Barcelona

Según informó la FIA, la infracción corresponde al incumplimiento del artículo B1.8.4 a. del reglamento. Para llegar a la decisión, los comisarios analizaron datos de posicionamiento, telemetría, cronometraje, comunicaciones por radio y videos onboard, además de escuchar al piloto y a representantes del equipo.

En el documento oficial, se señaló que Colapinto reaccionó a la aparición de la bandera amarilla y redujo ligeramente la velocidad antes de ingresar al sector afectado. No obstante, los jueces consideraron que esa disminución no fue suficientemente perceptible dentro de la zona señalizada y que no cumplió con los requisitos establecidos por la normativa.

Por ese motivo, se le aplicó una penalización de 10 segundos, considerada por los propios comisarios como una sanción ubicada en el extremo inferior de la escala prevista para este tipo de infracciones.

La investigación abierta por los comisarios alteró el desenlace de la carrera y permitió que Liam Lawson y Arvid Lindblad avanzaran al octavo y noveno lugar, respectivamente. El argentino quedó finalmente por delante de Gabriel Bortoleto. Además, Colapinto recibió un punto de penalización en su superlicencia y ahora acumula dos en los últimos doce meses.

El castigo significó un duro revés para Colapinto y Alpine, que perdieron parte de los puntos obtenidos en pista tras una carrera sólida del piloto argentino en Barcelona.Pese a la penalización, es el cuarto argentino con más puntos en la historia de la F1, solo detrás de Juan Manuel Fangio, Carlos Reutemann y José Froilán González.

El piloto argentino llegaba a este Gran Premio luego de tener una muy floja actuación en Mónaco, donde no pudo destacar en ningún momento y además terminó decimoquinto entre los 15 que terminaron la carrera.

En lo que va del año, Colapinto ya sumó dieciséis puntos, por lo que se ubica duodécimo en el campeonato de pilotos. En lo que respecta a la pelea por el título, el cómodo líder sigue siendo el italiano Andrea Kimi Antonelli.

EFE

Antonelli, de solo 19 años, tiene 156 puntos y le saca 51 a su escolta, que es el británico y siete veces campeón, Lewis Hamilton (Ferrari), mientras que en la tercera colocación está el también británico George Russell (Mercedes).

Más abajo, con 75 y 73 unidades respectivamente, están el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico Lando Norris (McLaren).

La actividad en el GP de España comenzó el viernes con las primeras prácticas libres, mientras que este sábado se llevó a cabo la tercera sesión de entrenamientos. Colapinto fue 10.º en la FP1 con 1:17.893 y 15.º en la FP2 con 1:17.051, mostrando una actuación discreta. En la tercera terminó en la 14° posición.

En la clasificación, en tanto, el oriundo de Pilar quedó en la 13° posición, lugar que ocupó en la grilla durante la partida de la carrera.

Así queda la tabla de posiciones Fórmula 1 tras el GP de Barcelona