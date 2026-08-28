Entre los principales grupos incluidos aparecen la Policía de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y el Servicio Penitenciario. (Foto: Prensa Gobierno de Córdoba)

El Gobierno de Córdoba confirmó el cronograma de pago de los haberes correspondientes a agosto para jubilados, pensionados y empleados de la Administración Pública Provincial.

El esquema dará comienzo el lunes 31 de agosto y se extenderá hasta el jueves 3 de septiembre. Entre los principales grupos incluidos aparecen la Policía de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y el Servicio Penitenciario.

El resto de los trabajadores estatales tendrá sus haberes acreditados durante los días siguientes, de acuerdo con el organismo y escalafón al que pertenezcan.

Atención: cuándo cobran la Policía y el Servicio Penitenciario de Córdoba

Según el cronograma informado por el Gobierno de Córdoba, el lunes 31 de agosto comenzará el pago de los haberes correspondientes al mes de agosto.

Según el cronograma informado por el Gobierno de Córdoba, el lunes 31 de agosto comenzará el pago de los haberes correspondientes al mes de agosto. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock BearFotos

Ese día cobrarán los jubilados y pensionados provinciales, junto con distintos integrantes de las fuerzas de seguridad de la provincia.

Los grupos incluidos en la primera jornada son:

Jubilados y pensionados provinciales.

Policía de la Provincia de Córdoba.

Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Servicio Penitenciario.

De esta manera, la Policía de Córdoba y el Servicio Penitenciario forman parte del primer grupo de trabajadores y beneficiarios alcanzados por el cronograma.

Cómo sigue el cronograma de pagos de los empleados públicos

El martes 1 de septiembre continuará la acreditación para distintos sectores de la Administración Pública Provincial. La jornada estará concentrada principalmente en áreas vinculadas con Salud y Educación.

Ese día cobrarán:

Ministerio de Salud

Ministerio de Educación: Área Central, Nivel Inicial y Nivel Primario

Ministerio de Educación: Nivel Secundario y resto de niveles

Personal Docente de la Universidad Provincial de Córdoba

El miércoles 2 de septiembre será el turno de una lista más amplia de organismos y escalafones provinciales.

Entre ellos se encuentran:

Poder Judicial.

Poder Legislativo.

Defensoría del Pueblo.

Vialidad, escalafones de Salud y Docente.

Otros sectores de la administración.

Quiénes cobran el jueves 3 de septiembre

El jueves 3 de septiembre finalizará el cronograma de pagos correspondiente a los haberes de agosto de la Administración Pública Provincial .

En esta última jornada estarán incluidos distintos funcionarios, autoridades y trabajadores de organismos provinciales.

El Gobierno de Córdoba estableció para ese día el pago a:

Autoridades Superiores y Personal de Gabinete del Poder Ejecutivo

Autoridades del Poder Legislativo

Autoridades de la Defensoría del Pueblo

Autoridades de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Autoridades del Tribunal de Cuentas

Magistrados y Funcionarios Judiciales

Autoridades de la Universidad Provincial

APROSS, Administración Provincial del Seguro de Salud

Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba

El cronograma contempla además una aclaración para la DGIPE, cuya acreditación corresponde al aporte provincial destinado a establecimientos de gestión privada.