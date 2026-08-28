En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este viernes, 28 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 4985 (Linterna).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 28 de agosto

1° 4985 11° 8085 2° 3030 12° 5086 3° 9320 13° 2942 4° 8677 14° 8738 5° 8230 15° 4490 6° 0379 16° 7965 7° 9905 17° 3919 8° 6666 18° 1063 9° 7779 19° 4836 10° 2329 20° 7647

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para participar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna simboliza claridad, guía y búsqueda de respuestas. Muestra que intentas iluminar un problema oculto o un camino confuso, confiando en tu intuición para ver lo que antes no veías.

Si la luz es intensa, anuncia decisiones firmes y avances. Si es débil o se apaga, señala dudas, miedo a lo desconocido o necesidad de apoyo. Portarla tú indica autodirección; verla en otras manos, ayuda externa o advertencias.