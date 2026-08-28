En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este jueves, 27 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza2076 (Las Llamas).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 27 de agosto

1° 2076 11° 0761 2° 0862 12° 4373 3° 9394 13° 2618 4° 3052 14° 1219 5° 2275 15° 1442 6° 5479 16° 5570 7° 0815 17° 9703 8° 2715 18° 9070 9° 3674 19° 5300 10° 8510 20° 5906

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con las llamas simboliza pasión, energía y transformación. Pueden indicar un proceso de purificación o renacimiento, donde viejas etapas se queman para dar paso a nuevas metas y a un impulso creativo más intenso.

Si queman o se descontrolan, alertan sobre impulsos, conflictos o riesgos; si alumbran sin dañar, hablan de claridad y motivación. El color y el calor percibidos matizan el mensaje: pasión, peligro o purga emocional.