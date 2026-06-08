Los cambios en el sistema de estacionamiento ya tienen fecha y beneficiarán a miles de conductores. A partir del 10 de junio, un grupo de vecinos, trabajadores y usuarios frecuentes comenzará a pagar menos —e incluso nada— por dejar su vehículo en las zonas alcanzadas por el estacionamiento controlado.

La medida fue confirmada por la Municipalidad de Córdoba y llega pocas semanas después de la implementación del nuevo esquema digital.

Además de las bonificaciones, también habrá exenciones para ciertas personas y modificaciones en algunas áreas donde se aplicaba el sistema.

Desde el 10 de junio habrá estacionamiento gratis y descuentos para estos conductores

El nuevo régimen contempla beneficios para residentes, personas mayores de 70 años, trabajadores, comerciantes y personas con discapacidad .

Las exenciones y bonificaciones deberán tramitarse de manera digital y tendrán una vigencia de un año.

El nuevo régimen contempla beneficios para residentes, personas mayores de 70 años, trabajadores, comerciantes y personas con discapacidad. (Foto: Shutterstock)

Los principales beneficios confirmados son:

Estacionamiento gratuito para propietarios que vivan en zonas controladas.

Beneficio extendido a inquilinos que acrediten residencia.

Exención total para personas mayores de 70 años.

Estacionamiento gratuito para personas con discapacidad.

Descuento del 75% para trabajadores, profesionales y comerciantes.

Tolerancia gratuita de 30 minutos en determinados corredores comerciales.

Quiénes pagarán menos estacionamiento en Córdoba y cómo acceder al beneficio

Uno de los cambios más importantes alcanzará a quienes trabajan dentro de las zonas tarifadas de estacionamiento controlado.

Empleados, comerciantes, profesionales independientes y dueños de negocios podrán acceder a una bonificación del 75% sobre la tarifa vigente, por lo que solo abonarán el 25% del valor habitual .

Para obtener el descuento deberán acreditar su actividad laboral y el beneficio se aplicará a un único vehículo dentro de un radio de 200 metros del lugar de trabajo.

Además, los frentistas e inquilinos podrán estacionar sin cargo cerca de su domicilio siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el municipio.

Cambios en el estacionamiento controlado: qué pasará con las zonas de cobro

La Municipalidad también anunció ajustes en distintos sectores donde se había implementado el nuevo esquema de estacionamiento.

Según explicaron las autoridades, se retiraron carteles y señalización en algunas cuadras donde se detectó baja demanda o donde vecinos plantearon que el sistema no resultaba necesario.

Entre los puntos revisados aparecen sectores de San Vicente y de la calle Agustín Garzón, donde se realizaron modificaciones tras las primeras semanas de funcionamiento.

Desde el municipio recordaron que el cobro no se aplica por barrios completos ni por polígonos generales . Por eso, los conductores deberán prestar atención a la cartelería oficial. Si una cuadra no tiene señalización del sistema, no corresponde pagar estacionamiento controlado.

Actualmente, según datos oficiales, más de 15.000 vehículos utilizan diariamente la aplicación Semm o los códigos QR habilitados para gestionar el estacionamiento en la ciudad.