Reducir la grasa acumulada en el abdomen suele ser uno de los objetivos más frecuentes entre quienes comienzan a entrenar. Muchas personas creen que la única forma de lograrlo es pasar horas caminando, corriendo o realizando largas rutinas en el gimnasio.

Cuando se practican con regularidad, estas rutinas pueden contribuir a reducir la grasa que suele acumularse en la zona abdominal y mejorar la tonificación del cuerpo.

Sin embargo, especialistas en entrenamiento físico explican que existen ejercicios más dinámicos que permiten trabajar varios músculos al mismo tiempo y aumentar el gasto energético en pocos minutos.

Estas rutinas, conocidas por su intensidad, combinan movimientos de fuerza y trabajo cardiovascular. Al involucrar distintos grupos musculares de manera simultánea, ayudan a acelerar el ritmo cardíaco y favorecen la quema de calorías.

Ni caminar ni correr: el ejercicio perfecto para reducir los rollitos de la panza en solo una semana (foto: archivo).

El ejercicio físico que ayuda a reducir la grasa del abdomen sin ir al gimnasio

Entre los movimientos más recomendados por entrenadores se encuentra el burpee, un ejercicio que integra fuerza, resistencia y cardio en una única secuencia.

Al ser un ejercicio integral, puede ser fácilmente incorporado en rutinas cortas que se pueden realizar en casa sin la necesidad de equipamiento.

Su principal ventaja radica en que activa diversas partes del cuerpo simultáneamente, como brazos, piernas, pecho, espalda y glúteos. Esta combinación produce un esfuerzo físico considerable y, en consecuencia, un mayor consumo de energía durante el entrenamiento.

Guía para ejecutar un movimiento de ejercicio en 5 pasos

Para ejecutar este movimiento, se comienza en una posición erguida, manteniendo los pies separados al ancho de los hombros.

Los especialistas suelen aconsejar llevar a cabo tres series de entre 8 y 12 repeticiones, con un intervalo aproximado de un minuto entre cada serie.

A continuación, se detalla el procedimiento a seguir:

Flexionar el cuerpo y apoyar las manos en el suelo.

Extender las piernas hacia atrás hasta alcanzar la posición de plancha.

Llevar el pecho hacia el suelo.

Impulsar el cuerpo hacia arriba nuevamente.

Regresar a la posición inicial con un ligero salto.

Movimientos efectivos para trabajar la zona media y definir el abdomen

Además del burpee, existen diversos movimientos que pueden ser incorporados a una rutina con el propósito de trabajar la zona media del cuerpo y mejorar la definición abdominal.

Entre los ejercicios más comunes, se incluyen:

Bicicleta abdominal: consiste en simular el movimiento de pedaleo con las piernas elevadas mientras se activa el core.

Escalador cruzado: es un ejercicio dinámico que eleva la frecuencia cardíaca y fortalece el abdomen.

Plancha isométrica: se mantiene el cuerpo alineado durante varios segundos para trabajar la musculatura profunda.

Abdominales inversos: se enfocan en la parte inferior del abdomen.

Abdominales tradicionales: contribuyen a fortalecer la zona superior.

Consejos de especialistas para reducir la grasa en el abdomen

Este tipo de rutinas puede llevarse a cabo entre tres y cinco veces por semana, dependiendo del nivel físico de cada individuo.

Antes de iniciar el entrenamiento, se recomienda dedicar unos minutos al calentamiento, realizando movimientos que preparen el cuerpo para el esfuerzo, tales como saltar la cuerda o ejecutar jumping jacks.

Los expertos también enfatizan que la actividad física debe ir acompañada de hábitos saludables. Una alimentación equilibrada, con un menor consumo de productos ultraprocesados y azúcares y una mayor inclusión de frutas y verduras, favorece la obtención de mejores resultados.

Intervalos de alta intensidad: clave para adelgazar el abdomen

Por otro lado, es esencial recordar que la alimentación desempeña un papel fundamental en la reducción de grasa abdominal. Una dieta equilibrada, que sea rica en proteínas y baja en azúcares, complementa cualquier rutina de ejercicios y potencia los resultados.

La combinación de actividad física y una adecuada alimentación es clave para alcanzar los objetivos de salud y bienestar.

Adicionalmente a los ejercicios mencionados, los entrenadores aconsejan incluir movimientos como el “puente” y “sentadillas” en las rutinas.

El puente refuerza la zona lumbar y los glúteos, mientras que las sentadillas ejercitan las piernas y el abdomen, contribuyendo a una tonificación integral del cuerpo. Estos ejercicios son óptimos para aquellos que buscan resultados efectivos en un corto periodo.

Además de los ejercicios mencionados, se recomienda considerar el uso de intervalos de alta intensidad. Esta técnica, que alterna periodos de esfuerzo máximo con breves descansos, ha demostrado ser efectiva para maximizar la quema de grasa en el abdomen.

Al incorporar estos intervalos en las rutinas de entrenamiento, los practicantes no solo fortalecen su zona media, sino que también mejoran su resistencia cardiovascular.

La variedad en los ejercicios es clave para mantener la motivación y evitar el estancamiento en los resultados. Incluir movimientos como saltos o sprints cortos puede elevar aún más el nivel de intensidad.

Es importante recordar que una alimentación equilibrada y una adecuada hidratación complementan cualquier programa de ejercicios, potenciando así los efectos beneficiosos para la salud y la forma física.