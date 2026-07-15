La Intendencia de Maldonado tiene previsto poner en marcha el estacionamiento tarifado antes de que finalice 2026 con el objetivo de que esté operativo para la próxima temporada de verano.

La idea del intendente Miguel Abella es ordenar el tránsito, aumentar la rotación de vehículos y complementar los espacios gratuitos que el gobierno ya adquirió en distintos puntos del departamento.

Abella indicó que ya planteó la iniciativa al alcalde de Maldonado, Damián Tort, y que en las próximas semanas comenzarán las reuniones con el Concejo Municipal para definir cómo avanzar.

“Lo que estamos decididos es empezar a hacer algo, no seguir hablando del tema y el año que viene venir de vuelta y empezar otra vez con el tarifado”, afirmó el intendente en declaraciones a FM Gente.

Abella señaló que la intención es aplicar el sistema en una parte del centro de Maldonado, una vez culminadas las obras de la calle Sarandí.

El planteo inicial es que la tarifa sea de 100 pesos la hora, aunque subrayó que se trata de una propuesta sujeta a discusión.

“No me parece un precio desmedido, pero todo ese tipo de cosas hay que conversarlas. Si tienen que ser 50 pesos, serán 50 pesos”, señaló.

Abella también planteó que el sistema contemple un margen de tolerancia para quienes necesiten hacer trámites breves, como retirar un medicamento o realizar una compra rápida.

Aclaró que quienes deban dejar el vehículo durante toda la jornada laboral podrán utilizar predios gratuitos que la Intendencia prevé acondicionar. “La idea no es recaudar, el fin es ordenar”, precisó.

En Punta del Este

El intendente dijo que el sistema no será uniforme en todo el departamento. En Punta del Este el esquema tendrá características específicas debido a la alta concentración de edificios que no cuentan con garajes propios, una realidad que, según afirmó, obliga a diseñar un sistema diferente al previsto para otras localidades.

La implementación del estacionamiento tarifado forma parte de un conjunto de medidas que la administración prevé desarrollar durante los próximos meses en materia de movilidad, transporte y modernización de los servicios públicos.

Cambios en el transporte

Por otra parte, el intendente confirmó que los ómnibus interdepartamentales dejarán de ingresar a la terminal de Punta del Este.

No obstante, Abella aclaró que la terminal no dejará de funcionar, sino que será reconvertida en un nodo para el transporte urbano y en un espacio destinado a concentrar oficinas de distintos organismos públicos, entre ellos dependencias de la Policía, Bomberos, Prefectura y otros servicios de respuesta.

Otro de los anuncios estuvo vinculado a las becas estudiantiles. Abella adelantó que el llamado para el próximo período se realizará hacia fines de este año, con el propósito de iniciar antes el análisis de las solicitudes y concentrar la mayor parte de los pagos entre abril y mayo, dejando únicamente un remanente para etapas posteriores.