Conocer el significado de las flechas puede evitar comparendos y problemas al momento de parquear.

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Estacionar en un sitio donde está prohibido puede convertirse en un dolor de cabeza para cualquier conductor en Colombia. Aunque muchas personas identifican el tradicional aviso de “Prohibido estacionar”, no todos saben que las flechas que aparecen junto a la señal cambian completamente su significado y determinan el tramo exacto donde aplica la restricción.

Por esa razón, entender qué indica cada flecha es clave para evitar sanciones económicas, la inmovilización del vehículo o inconvenientes con las autoridades de tránsito. Estas señales forman parte de la reglamentación vial y buscan mantener despejadas las vías para garantizar la movilidad y la seguridad de todos los actores viales.

¿Qué significa el cartel de prohibido estacionar con una flecha?

El cartel de prohibido estacionar con una flecha indica el sentido en el que comienza, continúa o finaliza la restricción para dejar un vehículo estacionado.

Las flechas sirven para delimitar el tramo donde aplica la prohibición, por lo que no basta con ver el símbolo de la letra “E” tachada o el círculo azul con una cruz roja. Es indispensable observar hacia dónde apunta la flecha para saber exactamente en qué parte de la vía no está permitido estacionar.

En términos generales, las señales funcionan así:

Flecha hacia la derecha: la prohibición empieza desde la señal y continúa hacia ese lado.

Flecha hacia la izquierda: la restricción aplica en el tramo ubicado antes de la señal, en esa dirección.

Flechas hacia ambos lados: significa que la prohibición rige tanto antes como después del punto donde está instalada la señal, cubriendo ambos sentidos del tramo señalado.

¿Qué significa la señal de prohibido estacionar con flechas a ambos lados?

Cuando el aviso muestra dos flechas, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha, la restricción abarca ambos lados de la señal.

En otras palabras, no está permitido estacionar ni antes ni después del lugar donde se encuentra instalada. Este tipo de señal suele ubicarse en zonas donde se requiere mantener completamente libre un segmento de la vía, como cerca de intersecciones, instituciones, hospitales, estaciones de transporte o sectores con alta circulación vehicular.

Si un conductor deja su vehículo dentro de ese tramo, podrá ser sancionado por incumplir la norma de tránsito.

¿Cuál es la diferencia entre prohibido estacionar y prohibido parar?

Aunque suelen confundirse, ambas señales tienen significados distintos.