Qué significa el color de la bandeja de la carne en el supermercado y cuál conviene comprar.

Las bandejas de carne de distintos colores que se encuentran en las góndolas de los supermercados pueden generar dudas entre los consumidores.

Negras, rojas, amarillas o blancas, estas presentaciones suelen llamar la atención y llevan a preguntarse si identifican cortes de diferente calidad, precios o procedencia.

Sin embargo, los colores responden principalmente a criterios comerciales y de presentación, y no a una clasificación sanitaria oficial. Por ejemplo, los supermercados pueden utilizar distintas tonalidades para diferenciar líneas de productos y organizar visualmente sus góndolas.

Qué significa cada color de las bandejas de carne

De acuerdo con la explicación más difundida, los supermercados pueden utilizar los colores como una herramienta para diferenciar sus productos. Aunque no existe una regla universal, algunas tonalidades suelen asociarse con determinadas presentaciones comerciales:

Bandejas negras: suelen utilizarse para cortes seleccionados o líneas premium. El fondo oscuro genera contraste con el rojo de la carne y busca transmitir una imagen de mayor valor.

Bandejas amarillas: pueden emplearse para productos de consumo cotidiano, promociones u ofertas.

Bandejas rojas: suelen aparecer en presentaciones tradicionales o líneas habituales de comercialización.

Bandejas blancas: se utilizan como una presentación estándar para distintos cortes de carne.

Estas asociaciones son orientativas y dependen de cada cadena comercial. Un supermercado puede utilizar una bandeja negra para destacar determinados productos, mientras que otro puede elegirla por razones de presentación o disponibilidad de envases.

Por eso, el color no permite determinar si la carne es más tierna, fresca, sabrosa o de mejor calidad. Tampoco identifica por sí mismo su origen ni las condiciones en las que fue producida.

Las bandejas negras, rojas, amarillas y blancas suelen generar dudas entre los consumidores. Shutterstock

Cómo saber si la carne está fresca: qué recomienda el Senasa

Más allá del color de la bandeja, hay características del producto que permiten evaluar su estado antes de comprarlo.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recomienda observar que la carne fresca tenga una textura firme y elástica, sin olores desagradables. También advierte que las coloraciones anormales, como el marrón oscuro, la mucosidad superficial y el reblandecimiento pueden ser indicios de deterioro.

En el caso de la carne envasada que no se comercializa al vacío, el organismo establece que debe presentar un color rosado y permanecer refrigerada. La góndola debe contar con un termómetro visible que indique una temperatura de entre 0 y 5 °C.

Además, el envase debe estar íntegro, sin roturas ni perforaciones, para garantizar la protección del alimento.

Qué información hay que revisar en las etiquetas de las bandejas de carne

Otro aspecto importante al momento de comprar carne es leer la información que aparece en el rótulo. Esta permite conocer la procedencia del producto, identificar el corte y comprobar los datos relacionados con su elaboración y conservación.

Según el Senasa, los productos cárnicos envasados deben contar con información que permita identificar su origen y conocer sus fechas de elaboración y vencimiento.

Entre los datos que conviene revisar se encuentran:

Nombre del producto: permite identificar el corte de carne que se está comprando.

Fecha de elaboración y vencimiento: indica cuándo fue preparado y hasta qué momento puede comercializarse o consumirse según las condiciones establecidas.

Identificación del origen: permite conocer la procedencia del alimento.

Identificación del lote: facilita la trazabilidad del producto.

Condiciones de conservación: indican cómo debe mantenerse para preservar su inocuidad.

El Código Alimentario Argentino, a través de sus disposiciones sobre rotulado, establece los requisitos de información que deben cumplir los alimentos envasados. A su vez, el manual de manipulación higiénica de alimentos de ANMAT explica que el rótulo debe ser completo y legible para informar sobre las características, la composición y la conservación del producto.