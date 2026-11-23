Los huevos son uno de los alimentos más consumidos por su aporte de proteínas. Sin embargo, a la hora de comprarlos surge una duda: ¿es mejor elegir los de cáscara blanca o los de cáscara marrón? Aunque muchas personas creen que los segundos son más nutritivos, la diferencia entre ambos es mucho más sencilla de lo que parece.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el color de la cáscara depende de la raza de la gallina y no determina su calidad nutricional.

Por eso, antes de elegir uno u otro, conviene conocer qué cambia realmente, cuál aporta más proteínas y qué hay que mirar para comprar huevos frescos y seguros.

Por qué algunos huevos son blancos y otros marrones

La diferencia de color está relacionada con la genética de las gallinas ponedoras . Algunas razas producen huevos de cáscara blanca y otras ponen huevos marrones porque generan pigmentos durante la formación de la cáscara.

Esto significa que el color no indica si un huevo es más natural, saludable o de mejor calidad. Tampoco permite saber si la gallina recibió una alimentación especial o fue criada al aire libre.

En otras palabras, un huevo marrón no es necesariamente mejor que uno blanco. La tonalidad responde principalmente a la raza del animal.

Los huevos blancos y marrones tienen un valor nutricional similar: la diferencia de color depende de la raza de la gallina.

¿Qué huevo tiene más proteínas y vitaminas?

Los huevos blancos y marrones tienen prácticamente el mismo valor nutricional. Ninguno aporta más proteínas, vitaminas o minerales por el solo hecho de tener una cáscara de determinado color.

El USDA señala que no existen diferencias nutricionales significativas entre ambas variedades. Por eso, quienes buscan incorporar proteínas a su alimentación pueden elegir cualquiera de las dos.

La composición del huevo puede variar por otros factores, como la alimentación de la gallina, pero no por el color exterior de la cáscara.

También es importante distinguir el color de la cáscara del de la yema. Esta última puede presentar tonalidades más amarillas o anaranjadas según la dieta del animal.

Cómo elegir huevos frescos y de buena calidad

Más allá de que sean blancos o marrones, hay algunas características que conviene revisar antes de comprar huevos.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) establece criterios para identificar un huevo fresco apto para el consumo. Entre ellos, se encuentran el buen estado de la cáscara y las características de su contenido.

Para elegirlos, es recomendable:

Revisar que no tengan grietas ni roturas.

Evitar los huevos con suciedad visible.

Comprobar la fecha de vencimiento.

Elegir productos correctamente identificados.

Verificar que hayan sido conservados en condiciones adecuadas.

La frescura, la manipulación y la conservación son aspectos mucho más importantes que el color de la cáscara.

¿Se puede comer huevo todos los días?

Sí. El huevo puede formar parte de la alimentación diaria. De hecho, las Guías Alimentarias para la Población Argentina recomiendan incluir hasta un huevo por día.

Este alimento aporta proteínas de buena calidad, vitaminas y minerales. Además, es una alternativa económica y fácil de incorporar en distintas comidas.

Sin embargo, quienes tienen colesterol elevado o problemas cardiovasculares deben prestar atención a su consumo y consultar con un profesional para recibir una recomendación individualizada.