Al comprar carne vacuna, uno de los detalles que suele llamar la atención es el color de la grasa. Mientras algunos cortes tienen una cobertura blanca, otros presentan una tonalidad amarillenta.

Aunque detrás de cada color hay factores vinculados con la alimentación y las características del ganado, muchas personas relacionan esta diferencia con la frescura del producto.

Por qué la grasa de la carne puede ser blanca o amarilla

Una revisión científica publicada en 2009 en la revista Meat Science, titulada Colour of bovine subcutaneous adipose tissue, identificó a la dieta como el principal factor externo que influye en el color de la grasa bovina.

Los investigadores explicaron que los animales criados en sistemas pastoriles, donde se alimentan principalmente de pasturas y forrajes verdes, suelen desarrollar una grasa más amarillenta que aquellos que reciben dietas basadas en concentrados y granos.

Esto sucede por la presencia de carotenoides, pigmentos naturales que se encuentran en los vegetales y que pueden acumularse en el tejido adiposo.

Imagen ilustrativa ChatGPT

Qué significa la grasa amarilla en la carne

La tonalidad amarillenta está relacionada principalmente con el betacaroteno, un pigmento vegetal que también funciona como precursor de la vitamina A.

Un estudio publicado en 2018 en la revista científica Agro Productividad, bajo el título “Procesos fisiológicos en la síntesis de grasa amarilla de bovinos en pastoreo”, explicó cómo ocurre este proceso.

Los forrajes verdes contienen carotenoides que, después de ser ingeridos por el ganado, atraviesan parcialmente el sistema digestivo. Una parte llega al intestino, se absorbe y se transporta mediante lipoproteínas hasta distintos tejidos del organismo.

Allí, estos pigmentos pueden depositarse en las células grasas, conocidas como adipocitos. Su acumulación es la que produce la coloración amarilla característica.

Por lo tanto, cuando un corte presenta grasa amarillenta, una de las explicaciones posibles es que el animal haya consumido pasturas durante un período prolongado.

Qué significa la grasa blanca

La grasa blanca suele estar asociada con sistemas de producción en los que el ganado recibe una mayor proporción de granos y alimentos concentrados.

A diferencia de las pasturas verdes, estos alimentos suelen aportar menores cantidades de carotenoides . Por esa razón, los pigmentos se acumulan en menor proporción en el tejido adiposo y la grasa conserva una apariencia más blanca.

La investigación publicada en Meat Science también señala que los animales que pasan de una alimentación basada en pasturas a una dieta con granos pueden reducir la tonalidad amarillenta de su grasa.

Grasa blanca o amarilla: cuál conviene comprar

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) aconseja elegir carne vacuna con grasa bien blanca y no amarillenta como una de las primeras pautas para evaluar la frescura del alimento.

En una publicación oficial del 13 de febrero de 2023, el organismo también recomendó comprobar que la carne tenga un color rojo profundo, intenso y brillante, una textura firme y elástica y que no pierda líquidos que puedan contaminar otros alimentos.

Esto no significa que toda grasa amarilla sea señal de deterioro. La investigación científica demuestra que esa tonalidad también puede tener un origen natural relacionado con la alimentación del ganado.

Por eso, el color debe evaluarse junto con el resto de las características del producto y las condiciones en las que se conserva.