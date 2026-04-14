La Ruta Provincial 222 volvió a a estar en en centro de la escena en Mendoza. Tras varios años de trabajos, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) logró recuperar el tramo que conecta Las Leñas con Valle Hermoso, un recorrido de montaña que combina paisajes extremos, desarrollo turístico y actividad productiva tradicional. En marzo, además, el organismo sumó nueva cartelería preventiva para mejorar la seguridad vial ante el aumento del tránsito. El camino comienza pocos kilómetros después del centro de esquí Las Leñas y avanza sobre suelo natural durante unos 18 kilómetros. A medida que gana altura, la ruta ofrece una de las vistas más impactantes de Malargüe: desde un mirador cercano a los 2.700 metros sobre el nivel del mar, el valle aparece en una profunda pendiente, con un desnivel de casi 500 metros hasta el fondo. Desde ese punto, la RP 222 baja en zigzag durante unos seis kilómetros y luego se interna otros 14 hasta el corazón de Valle Hermoso. Allí, el camino finaliza en el Rincón de los Oscuros, un paso angosto entre formaciones rocosas oscuras por donde corre el río Tordillo. Es un final abrupto, rodeado de naturaleza intacta, que refuerza el carácter agreste del lugar. La DPV comenzó la recuperación integral de este tramo hace tres años. El objetivo fue claro: devolverle la transpirabilidad a un acceso estratégico para el turismo de alta montaña. Desde 2024, el camino quedó habilitado durante la temporada estival, con cierre preventivo en invierno cuando la nieve cubre la zona y eleva los riesgos. En la actualidad, la ruta se encuentra abierta y en buenas condiciones, con una ventana climática favorable según los pronósticos para los próximos días. Esto genera una oportunidad concreta para visitantes que buscan destinos turísticos alternativos, menos masivos y con fuerte contacto con la naturaleza. La colocación de señalización vertical preventiva marcó un nuevo avance. La medida apunta a ordenar la circulación, advertir sobre curvas, pendientes y sectores de riesgo, y acompañar el crecimiento del tránsito diario. El incremento de vehículos responde, en gran parte, a la llegada de nuevos emprendimientos turísticos que apuestan por Valle Hermoso como un destino emergente en Mendoza. Autoridades de la DPV, encabezadas por su titular, Osvaldo Romagnoli, realizaron una recorrida técnica por todo el trayecto, desde Las Leñas hasta el interior del valle. La visita permitió evaluar el estado del camino, detectar puntos críticos y planificar futuras intervenciones. Romagnoli destacó la importancia de haber rehabilitado este acceso y remarcó que hoy circulan tanto vehículos altos como autos particulares, aunque recomendó extremar los cuidados en estos últimos casos. También señaló que la incorporación de señalética busca reforzar la seguridad y acompañar el crecimiento del destino. Desde el organismo provincial subrayaron el valor estratégico de la ruta para el sur mendocino. La mejora en la accesibilidad resulta clave para consolidar un corredor turístico complementario a Las Leñas, con propuestas enfocadas en el ecoturismo, la aventura y el descanso en entornos naturales. El desarrollo turístico ya se hace visible. Al descender hacia el cerro Centinela funciona un ecolodge privado instalado en un refugio restaurado, con capacidad para 14 personas. El proyecto suma energía solar, conexión wifi y servicios pensados para estadías prolongadas en un entorno remoto. Además, avanza la construcción de un restaurante y la instalación de domos geodésicos que ampliarán la capacidad de alojamiento. A pocos kilómetros, junto a la laguna de Valle Hermoso, el centro de esquí Las Leñas impulsa un nuevo espacio con domos para pernoctar. El plan incluye, a futuro, un hotel boutique con actividades de invierno, lo que refuerza la apuesta por diversificar la oferta más allá del esquí tradicional. Las primeras obras ya están en marcha. El valle no vive solo del turismo. Durante el verano, una docena de puesteros de Malargüe utiliza estas tierras para la veranada de cabras, vacas, ovejas y caballos. Se trata de una práctica trashumante histórica, con fuerte peso en la economía local. Para los arrieros, la RP 222 resulta fundamental. El camino les permite trasladar animales, insumos y vehículos de apoyo. También facilita el acceso a un territorio con pasturas naturales que favorecen el engorde del ganado. Esta convivencia genera un beneficio mutuo. La presencia de animales suma identidad y atractivo al paisaje, mientras que los productores encuentran en los emprendimientos turísticos un canal para comercializar carne y productos locales destinados a la gastronomía regional. El valle se extiende a lo largo de 14 kilómetros y concentra una geografía diversa. Cerca de la ruta aparecen los ríos Cobre y Tordillo, tres lagunas de distinto tamaño, amplias vegas, una cascada visible desde el camino y sitios de interés como petroglifos y aguas termales. El cerro Torrecillas domina el horizonte con una formación rocosa que se distingue desde cualquier punto del valle. El viaje desde Las Leñas demanda al menos una hora y media, pese a que la distancia no supera los 20 kilómetros. La explicación es simple: se trata de una ruta de montaña, de suelo natural, con caracoles, pendientes pronunciadas y sin servicios intermedios. La recomendación es circular a baja velocidad, con paciencia y atención constante. El premio es llegar a uno de los paisajes más imponentes de Mendoza, que hoy vuelve a estar al alcance gracias a la recuperación de la Ruta Provincial 222.